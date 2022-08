"Cette lanterne sera mon point d'ancrage" : le mémorial Alsace-Moselle rend hommage aux Malgré-nous

Élisabeth dépose, du bout des doigts, sa petite lanterne mauve au bord du chemin en lacets menant au mémorial Alsace-Moselle, à Schirmeck, dans le Bas-Rhin. Des centaines de lanternes en papier similaires ont été disposées, tantôt agrémentées d'un petit mot voire d'un poème, tantôt recouvertes d'une photo en noir et blanc. Chacune rend hommage à un Malgré-nous, ces Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande il y a 80 ans, en août 1942. Le mémorial organisait, samedi 27 août, une grande cérémonie pour célébrer leur mémoire.

"Papa, tu as vécu des choses si douloureuses. Mais avant tout, quand tu es revenu, tu as voulu construire ta vie familiale et professionnelle", entame Élisabeth, dans une forme de prière face à cette lanterne déposée pour son père, incorporé de force à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avant de rapidement déserter depuis le Luxembourg. Il est décédé au début des années 2000. "Il n'y aura bientôt plus de témoins. Je veux que ces Malgré-nous, comme mon papa, soient mieux connus, mieux expliqués. Il faut que cette histoire soit racontée aux jeunes, pour qu'il n'y ait plus d'amalgames."

De grandes affiches ont aussi été installées avec les visages des milliers de Malgré-nous portés disparus. © Radio France - Bastien Munch

Un moyen de "fixer" l'hommage

C'est justement en famille que sont venus Hervé et Aline, avec leurs enfants Marie et Camille. Ils portent deux lanternes pour le grand-oncle de la mère de famille, ainsi que le fiancé de sa grand-mère, tous deux morts pendant leur incorporation de force. "On tenait à emmener nos enfants pour qu'ils n'oublient pas les erreurs du passé", explique Aline. "J'ai l'impression que ça tombe dans l'oubli", déplore son compagnon. "Les nouvelles générations en parlent moins. Avec le numérique, il n'y a plus de transmission."

L’hommage se faisait parfois en famille, avec des dessins laissés par les arrière-petits-enfants des Malgré-nous. © Radio France - Bastien Munch

Une cérémonie qui permet aussi aux descendants des incorporés de force de "fixer" leur hommage, pour des Malgré-nous parfois toujours sans sépulture, ni lieu de décès précis. "Cette lanterne sera mon point d'ancrage", témoigne Lucie, venue se souvenir de son grand-père. L'Alsacienne habite Schirmeck et a l'habitude de visiter le mémorial. "C'est difficile de ne pas avoir d'endroit où se recueillir. Désormais, quand je passerai ici, j'aurai un endroit pour rendre cet hommage à mon grand-père", explique-t-elle dans un sanglot.

Lucie a glissé une photo de son grand-père dans la lanterne qui lui est dédiée. © Radio France - Bastien Munch

