"Cette maison, c'est notre vie" : l'appel lancé par une mère de Lunel dont le fils est handicapé

"Vous ne pouvez même pas imaginer les crises d'angoisse, je n'ai pas dormi pendant une semaine, je n'arrêtais pas de pleurer". Valérie Garnier se rappelle le printemps dernier et aujourd'hui, elle est toujours en proie à une détresse extrême. La maison qu'elle loue et où elle vit à Lunel depuis près de 20 ans, avec sa fille et son fils Marius, est en vente. Une maison spécialement aménagée pour le jeune homme de 18 ans, atteint de leucodystrophie, une maladie du système neveux qui le prive notamment de l'usage de ses membres.

Compréhensif, le propriétaire a bien voulu passer une annonce il y a quelques mois, destinée aux investisseurs : 250.000 euros pour un T4 de 86 mètres carrés avec jardin. "On cherche un investisseur qui achète la maison, qui nous garde en tant que locataires pour, j'espère, encore de très très longues années" implore presque Valérie Garnier en précisant qu'elle a toujours payé son loyer, sans aucun problème, jusqu'à maintenant.

Partir serait une catastrophe pour la famille Garnier

Au fil des semaines, son inquiétude ne cesse de grandir. La maison est toujours en vente et aujourd'hui, elle commence à intéresser des acheteurs potentiels avec un tout autre profil : des particuliers. Certains sont déjà venus visiter les lieux et si la transaction devait se conclure, "ils seront dans leur droit s'ils veulent y vivre et donc je n'aurais rien à dire et juste partir" déplore-t-elle.

Un départ lui apparait comme insurmontable. Seule avec ses deux enfants, elle est "aidant familial". "Je n'ai pas de fiche de paye, ça va être compliqué de trouver une location". Sans compter que dénicher un logement adapté n'est pas une mince affaire. "J'ai appelé les Handicapés de France, ils m'ont dit qu'il y en a très peu et que la liste d'attente...". Dans la maison de Lunel, la chambre et la salle de bain sont équipées : rails électriques au plafond pour soulever Marius, un verticalisateur, deux fauteuils roulants, lit médicalisé...

Mais au-delà de tout cela, Valérie Garnier ne veut pas quitter cette maison. "C'est un peu notre luxe. On a un petit jardin, faute de moyens, on n'est jamais partis en vacances avec mes enfants. C'est notre vie".