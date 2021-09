Ceux qui réparent, l'exposition photo qui met en lumière le travail des salarié.e.s de Protéor à Seurre

Le travail des salarié.e.s de Protéor exposé à Dijon. L'association dijonnaise, Juste une mise au point, a proposé à la photographe Valérie Couteron une résidence en immersion dans l'usine de Seurre, pour tirer le portrait de ses travailleurs, et les faire passer de l'ombre à la lumière.

L'usine Protéor à Seurre, et ses salariés au cœur d'une exposition photo

"Ceux qui réparent", c'est une exposition photo qui met en lumière le travail des ouvrières et ouvriers de l'usine Protéor à Seurre. L'usine est spécialisée dans les prothèses et autres corsets pour les personnes ayant un handicap ou suite à un accident. C'est l'association dijonnaise, Juste une mise au Point., qui a proposé à la photographe chalonnaise, Valérie Couteron, "cette immersion dans le monde du travail à Protéor", explique Florence Dell'Accio sa présidente, "pour mettre un visage sur celles et ceux qui fabriquent ces objets essentiels."

Marine Gay, l'une des salariées de Protéor, en plein travail à l'atelier de l'usine à Seurre, début août . © Radio France - Stéphanie Perenon

Marine Gay, est l'un de ces visages, elle a accepté de prendre la pose, vous l'avez rencontrée Stéphanie Perenon

Une expo pour mettre le monde du travail en lumière

Derrière l'objectif, la photographe chalonnaise, Valérie Couteron, a retrouvé l'un de ses thèmes de prédilection, le monde du travail. Elle a passé trois semaines dans l'usine de Seurre et se souvient de sa première visite. "C'est assez impressionnant de voir des prothèses de jambes dans des caisses, ces corsets sur les étagères, il y a un coté un peu sensationnel." Au cours de ses rencontres avec les salarié.e.s la professionnelle a découvert un "travail très artisanal, presque du sur-mesure" explique-t-elle. "Les gens que j'ai rencontrés sont des perfectionnistes, et c'est fou aussi de se dire que derrière tout ce travail, il y a des gens qui attendent ces objets si précieux pour leur permettre de vivre mieux."

La photographe chalonnaise, Valérie Couteron raconte son arrivée à l'usine Protéor de Seurre.

Une reconnaissance pour l'entreprise

"Cela reflète bien l'esprit de Protéor, une entreprise qui est orientée vers l'humain" Pour Philippe Signoret le patron de l'usine, cette mise en lumière c'est une satisfaction et une forme de reconnaissance du travail accompli par les techniciennes et techniciens. "C'est une autre projection de nos salariés, une autre façon de découvrir ces visages que personne ne voit ou très rarement à l'extérieur."

Dans les ateliers de l'usine Protéor à Seurre, début août . © Radio France - Stéphanie Perenon

Philippe Signoret, le patron de Protéor seréjouit de cette mise en lumière de ses salarié.es

L'exposition, Ceux qui réparent, est visible jusqu'au 19 septembre de 14 à 19h, à l'église St Philibert à Dijon. Entrée libre.