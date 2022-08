Cévennes : Biglflo et Oli chez Julien Doré pour... essayer de tourner un clip !

Les deux frères et rappeurs français sont venus de Toulouse pour réaliser un clip dans les Cévènnes avec Julien Doré qui semble plus motiver pour le jardinage, comme le montrent plusieurs vidéos humoristiques tournées par le trio d'amis.

Julien Doré et Bigflo et Oli se sont retrouvés dans les Cévennes pour le tournage du clip d'un des derniers tubes des frères Toulousains (image d'illustration).

Ils ont fait plusieurs heures de voitures, depuis Toulouse, pour retrouver Julien Doré. Bigflo et Oli, les deux frères et rappeurs français, sont dans les Cévennes pour tourner un clip avec leur ami qui vit là-bas une partie de l'année. Mais visiblement, le chanteur est plus emballé à l'idée de jardiner que de travailler. C'est en tout cas ce que font croire des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et dans lesquelles le trio s'est amusé à se tourner en dérision :

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le clip que les deux frangins essaient désespérément de tourner est pour l'un des tubes de leur dernier album et qu'ils ont signé avec Julien Doré : "Coup de vieux".