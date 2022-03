Ceyrat : une initiation aux techniques de défense pour les femmes à l'Arténium

Depuis le lancement de l'opération "Déclic et des Claques" en 2013, elles sont près de 1400 à être venues se former pour faire face à un éventuel agresseur. Une initiative lancée par Eliane Vergès. "Je voulais donner une caisse à outils à ces femmes pour pouvoir réagir si quelqu'un arrache le sac à main, en cas de main aux fesses dans les transports en commun ou dans les bureaux de l'entreprise" explique la présidente du comité départemental de karaté et disciplines associées.

Karaté, Yoseikan, ou encore Krav Maga, des techniques simples enseignées par des professeurs diplômés d'état. Comme Karine Fouquet, ceinture noire de karaté, 4e dan. "Qui sait ce qu'est la légitime défense" demande en préambule la formatrice. "Car l'objectif, c'est bien de se défendre, et non pas blesser quelqu'un". Sur le tapis, des jeunes filles, des femmes plus âgées, mais pour toutes la même attention aux conseils dispensés.

j'ai déjà été suivie dans la rue, ces techniques peuvent être utiles... Romane, jeune clermontoise

Corinne est venue avec sa fille. "C'est au cas où elle se retrouve dans cette situation" justifie la maman. "Il y a eu des violences sexuelles dans mon entourage, ça permettra peut-être de mieux réagir" ajoute la jeune fille. "Moi je suis venue car mon conjoint m'a incité à le faire" dit Carole entre deux ateliers. Une spécialiste en victimologie et une avocate sont également intervenues pour compléter cette initiation.

Une spécialiste en victimologie et une avocate sont également intervenues © Radio France - Jean-Pierre Morel

La même opération sera organisé en Haute-Loire le 19 mars au dojo départemental de Choumouroux-Yssingeaux.