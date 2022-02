Cézeaux : un banc rouge installé en hommage aux femmes victimes de violences

Juste à côté de la bibliothèque universitaire, place Vasarely, sur le Campus de Cézeaux, un banc rouge est apparu. "Un objet du quotidien de cette couleur, ça interpelle", lance Baptiste, étudiant en deuxième année de licence à l'UCA. Et pour Louise, sa camarade, ce symbole est une bonne chose : "Je pense que très peu de femmes dans mon entourage peuvent dire qu'elles n'ont jamais vécu la moindre forme de violence, moi y compris."

Le but de ce banc rouge est justement de sensibiliser les 10.000 étudiants et personnels qui passent à cet endroit chaque jour. L'initiative a été prise par le comité Egalité et lutte contre les discriminations de l'UCA, dont Claire Berthonneau fait partie : "Malheureusement, _il existe des violences sexistes et sexuelles au sein de l'université_, comme dans n'importe qu'elle autre institution. C'est aussi notre rôle d'alerter sur ces violences et ces cas de féminicides."

Le violentomètre mesure la violence subie par les femmes au sein d'un couple. © Radio France - Lou Momège

Gaëlle, membre du collectif féministe Nous Toutes, est venue assister à l'inauguration du banc rouge, initiative qu'elle salue. Sur le campus, elle a apporté une affiche, le "Violentomètre", à savoir un baromètre de la violence au sein du couple, pour aider les femmes à se rendre compte des abus qu'elles subissent. "Etre jaloux ou possessif en permanence n'est pas une preuve d'amour. Le voir écrit peut permettre de s'en rendre compte", assène Gaëlle en pointant le baromètre.

Des pancartes rappellent les noms des femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint ces dernières années. © Radio France - Lou Momège

Elle était aussi présente pour femmage (hommage pour les femmes) organisée par plusieurs collectifs féministes locaux. Il s'est tenu en fin d'après-midi au jardin Lecoq, devant le banc rouge installé fin novembre, également pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes.

Pour elle, la date de ces deux événements, le 14 février, n'a pas été choisi au hasard : "Faire ça le jour de la Saint-Valentin est un bon rappel pour dire qu'on ne tue jamais par amour." Depuis le début de l'année, le collectif Nous Toutes estime que 10 femmes ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoints en France.