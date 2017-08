Le topless en voie de disparition sur les plages de l'Hérault

Selon une étude, 22% des femmes françaises bronzent les seins nus. Elles sont deux fois moins qu'il y a 30 ans. La pratique du topless, autrefois populaire, est aujourd'hui victime de la pudeur et des risques de cancer.

Deux fois moins de femmes françaises font tomber le haut sur les plages qu'il y a 30 ans. D'après une étude de Plaisix, 43% des femmes faisaient du topless en 1987, seulement 22% aujourd'hui.

Sur les plages de l'Hérault comme ailleurs, peu de femmes pratiquent le topless. A la Grande-Motte, sous les parasols, elles ne sont pas nombreuses comme Tiphanie à faire tomber le haut.

"Je n'en vois pas beaucoup autour de moi. Je me sens un peu seule (rires) ! Mais je me moque du regard des gens. C'est bien plus confortable de bronzer sans le haut du maillot et en plus je n'ai pas les traces de bronzage" Tiphanie