CGT des territoriaux de la Creuse : " la situation sociale s'est détériorée ces dernières années"

Les agents des collectivités creusoises sont-ils en souffrance? C'est en tout cas ce qu'affirme la CGT des territoriaux de la Creuse. À un an des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique, le syndicat majoritaire dénonce une situation sociale dégradée dans notre département.

La CGT des territoriaux dresse un constat alarmant sur la situation en Creuse, un an avant les prochaines élections professionnelles de la fonction publique.

À un an des élections professionnelles dans la fonction publique, la CGT tire la sonnette d'alarme. Le syndicat, qui est majoritaire dans les collectivités territoriales creusoises, estime que la situation sociale s'est fortement dégradée ces dernières années. Les agents des mairies, de l'hôpital ou encore du conseil départemental seraient touchés. Mais d'après le syndicat, les plus impactés restent sans doute les salariés des communautés de communes qui ont fusionné ces dernières années.

Burn-out, arrêts de travail et turn-over

Brigitte Parelon, la secrétaire départementale CGT des territoriaux de Creuse estime que les collectivités ont été durablement désorganisées après ces fusions. Pour elle, ça s'est répercuté sur les agents. Encore aujourd'hui le syndicat assure recevoir énormément d'appels de détresse. Il traite une quinzaine de nouveaux dossiers chaque semaine: " On a des gens en burn-out, maladie professionnelle, arrêt maladie, démission, on a aussi des cadres qui arrivent et restent peu", énumère-t-elle.

Brigitte Parelon analyse : " les élus n'avaient pas de notion de gestion d'une grande collectivité. Quand on passe d'une petite structure avec une trentaine d'agents, à une grosse structure avec une centaine d'agents, ce n'est pas du tout la même chose. Mais dedans, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui ont subi un très lourd héritage".

Une précarisation des agents?

La CGT s'inquiète aussi de la baisse du niveau de vie des agents territoriaux. Le syndicat dénonce la multiplication des emplois à temps non-complet (des emplois de moins de 35 heures par semaine) : "bon nombre de collectivités ont mis en place des temps complets, essentiellement, dans la petite enfance, la restauration scolaire et l'entretien des locaux. Donc il y a une précarité profonde des emplois dans ce département", analyse Brigitte Parelon. D'après le syndicat, les femmes seraient particulièrement concernées par ce type de contrats.

La secrétaire départementale CGT des territoriaux de Creuse aimerait une réflexion des élus à ce sujet : "Nous pensons que les intercommunalités pourraient servir à une mutualisation de moyens, pour répondre aux besoins de la population et permettre aux agents d'avoir des temps complets d'une manière pérenne". Le syndicat se positionne également pour une revalorisation du point d'indice pour les fonctionnaires.

Ce constat devrait servir de base au syndicat CGT pour écrire son futur projet de campagne. Les prochaines élections professionnelles se dérouleront le 8 décembre 2022.