TF1 lance sa quatrième édition du plus beau marché de France ! Et chez nous, c'est celui de Chablis qui représente la Bourgogne. Le marché de Chablis, situé rue Auxerroise, remonte toute la rue. Même s'il n'est pas très grand, il attire énormément de monde chaque dimanche notamment grâce à son vin.

Chablis représente la Bourgogne pour le concours du plus beau marché de France

Situé rue Auxerroise, on trouve de tout au marché de Chablis.

Quel marché pour succéder au marché Dieppe, élu plus beau marché en 2020 ? En Bourgogne, c'est le marché de Chablis qui nous représente, et les fidèles clients comme les touristes ne tarissent pas d'éloges !

Une diversité de produits

Même si le marché n'est pas très grand, ce qui frappe en premier lieu, c'est la diversité des étals, et des produits qu'ils proposent. "C'est vraiment super de voir tout ce qui est proposé, ici" confie Sophie. Cette mère de famille découvre le marché pour la première fois, et n'est pas déçue. "Quand je vois tout ce qui est proposé, c'est clair que ça donne envie !".

Jérôme, lui, est un habitué. "Chablis a toute sa place dans les plus beaux marchés de France. Son authenticité, c'est clairement son point fort"déclare-t-il sans ambages. Même son de cloche du côté d'Estelle. "Pour un petit village, ce marché est très bien garni, puis ça donne envie ! A mon avis, Chablis mérite amplement de gagner" conclut-elle.

Pour les producteurs, il est clair que le marché de Chablis est un incontournable dans les environs. "C'est un marché qui est très bien achalandé, tous les producteurs sont complémentaires, et surtout, en plus du marché, il y a énormément de boutiques" explique Adélaïde, maraîchère. "Même si la ville est petite, elle bouge vraiment bien, et je pense que le vin y est pour beaucoup aussi" termine-t-elle.

Une bonne ambiance, un joli paysage

Chablis, au cœur des exploitations viticoles © Radio France - Nourhane Mahmoudi

L'impression qui revient également beaucoup, c'est la bonne ambiance du marché. Aurélie tient un étal où elle vend ses bières bios, qu'elle brasse elle-même. "Tous les producteurs s'entendent vraiment bien, on se connaît tous, et même avec les fidèles ! C'est presque comme une grande famille" confie-t-elle, avec animation.

Et effectivement, lorsqu'on se promène entre les étals, la bonne atmosphère est ce qui marque en premier lieu : les visiteurs s'interpellent, rient entre eux, se rejoignent. La bonne humeur règne très souvent dans ce marché, toujours très fréquenté.

Chablis fait partie des 24 finalistes du concours, les votes sont ouverts, et vous pouvez voter en ligne, juste ici !