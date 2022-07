"Chacun doit faire un geste" : à Chabrillan, la mairie demande des efforts à chacun pour économiser l'eau

À Chabrillan, 700 habitants, beaucoup de pelouses sont jaunies, et les fleurs flétrissent dans les pots. Comme leur a demandé la municipalité, de nombreux habitants sont économes en eau et n'arrosent plus leur jardin et leurs plantes. La commune est touchée par une sécheresse encore plus précoce que d'habitude en ce mois de juillet.

"Nous avons un problème de ressource depuis des années et là nous sommes à l'équilibre entre ce que nous pouvons fournir et la demande", explique Ludwig Blanc, adjoint à la mairie de Chabrillan en charge de l'eau potable. D'où cet appel aux habitants de faire attention. Des imprévus pourraient faire pencher la balance du mauvais côté, comme une fuite d'eau qui s'est produite au début du mois de juillet et qui a fait dangereusement baisser le niveau du château d'eau. "Nous sommes en train de reconstituer doucement nos stocks", explique Ludwig Blanc qui assure qu'il n'y a, a priori, "aucun risque de coupure d'eau".

Les efforts de chacun

Il n'empêche, les administrés sont appelés à faire des efforts. C'est le cas de Claudine qui regarde désespérément son petit potager flétrir. "On arrose presque plus, explique la retraitée. On sait pertinemment qu'il faut faire attention. Pour les plantes, on utilise l'eau du chien ou l'eau de la vaisselle qu'on récupère, mais c'est tout." Quant à Philippe, autre habitant de Chabrillan, lui aussi consent à quelques sacrifices : "Les bains on n'en prend plus, on prend uniquement des douches rapides. On ne lave pas notre voiture bien sûr, et on récupère toute l'eau qu'on peu pour les plantes."

La chasse aux fuites

De son côté, face à ces tensions récurrentes en eau, la mairie a modernisé son réseau et installé il y a presque trois ans des capteurs pour suivre en temps réel la consommation à Chabrillan. "Nous avons des graphiques qui nous permettent de voir la consommation par quartier, ajoute Ludwig Blanc. En cas d'anomalie, nous recevons une alarme sur nos téléphones. Ce sont des outils numériques qui offrent des solutions très intéressantes." Ce logiciel permet notamment de repérer les fuites d'eau et d'intervenir rapidement sur le réseau, majoritairement enfoui et donc difficile à contrôler.