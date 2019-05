Chacun peut agir en faveur de la biodiversité : exemple au Barroux

Le Barroux, France

Ce lundi sera une journée importante pour la sauvegarde de la biodiversité, c'est à dire la diversité des espèces animales sur Terre. Un rapport -que l'on dit alarmant- doit être publié à Paris à l'issue de la réunion des ministres de l'environnement du G7 (France, Canada, Allemagne, Etats Unis, Italie, Japon, Royaume-Uni.) En première ligne sur ce dossier, les Etats bien sûr. Mais les citoyens peuvent aussi agir à leur niveau et quotidiennement.

"chacun a le devoir d'agir à son niveau"

Au Barroux par exemple, des habitants amoureux de la nature et des associations (Foyers Ruraux, Ligue Pour la protection des Oiseaux etc) s'engagent concrètement dans de nombreuses actions : construction et vente d'hôtels à insectes, réintroduction de l'abeille noire de Provence, fabrication de ruches artisanales, installation de refuges à oiseaux etc. "Ici, c'est un peu la méthode du Colibri, chacun fait un peu mais apporte sa pierre à l'édifice" résume un habitant du Barroux passionné de nature. Un exemple à suivre.

Les habitants du Barroux à l'heure de la biodiversité : le reportage de Daniel Morin Copier

Les hôtels à insectes créés par Jean-Marc Fournier et les membres des Foyers Ruraux © Radio France - Daniel Morin

5 ruches seront installées dans quelques jours au village © Radio France - Daniel Morin

Les nichoirs à mésanges proposées par la Ligue pour la Protection des Oiseaux © Radio France - Daniel Morin

Connaître les plantes pour mieux les protéger : Hélène Allemand de l'association "Apprendre des anciens de Malaucène" © Radio France - Daniel Morin