"Chacun vient avec sa boisson" : à Haguenau, un site pionnier dans le contrôle de l'addiction à l'alcool

C'est un peu comme une salle de shoot, mais pour les personnes accros à l'alcool. Depuis 2017, le centre hospitalier d'Haguenau a ouvert une structure pionnière dans la gestion de l'alcoolisme baptisée ARRIANA (Accueil Réduction des Risques Alcool Nord Alsace). L'objectif affiché n'est pas l'abstinence, mais l'accompagnement des personnes alcooliques vers une consommation contrôlée.

"Une approche différente"

"C'est une approche un peu différente d'un accompagnement en addictologie, éclaire Valérie Jeanroy, la médecin addictologue qui intervient dans la structure. Elle permet de prendre une personne là où elle en est. Elle n'a pas forcément les moyens, ou envie d'être abstinente, alors on l'accompagne vers une consommation plus contrôlée. Ici, chacun vient avec sa consommation et on l'aide à s'y tenir."

Les bénéficiaires peuvent venir quand ils veulent les après-midi du lundi au vendredi. S'ils souhaitent consommer de l'alcool, ils amènent leurs bouteilles. L'équipe d'éducatrices spécialisées, l'infirmière et la médecin les invitent alors à boire de façon modérée en notant chacune des verres consommer. Des objectifs sont ensuite fixés pour éviter les excès une fois rentré à la maison.

Laurent, un des bénéficiaires, trinque au café plutôt qu'à la bière depuis qu'il est accompagné par ARRIANA © Radio France - Jules Hauss

Depuis qu'il passe à ARRIANNA, Laurent consomme une à deux bouteilles de bières par jour. "J'en achète deux maximum", résume-t-il. Un grand pas en avant pour le quinquagénaire, sous tutelle, accro au cannabis et à l'alcool depuis son adolescence. "Je veux m'en sortir, ça va aller de mieux en mieux dans les prochains mois", espère-t-il.

"ARRIANA m'a sauvé la vie"

En moyenne, dix à quinze personnes passent tous les jours par le petit local de la structure. Le personnel ne porte pas de blouse pour mettre en confiance les personnes qui demandent de l'aide. "Ce sont souvent des personnes qui ont fait le chemin vers l'abstinence et pour qui ça n'a pas marche, explique Cathy Bletterer, infirmière au sein de la structure depuis les débuts d'ARRIANA. Pour l'estime de soi c'est compliqué. Ici, ils ne se sentent pas jugés. Ils peuvent dire : "j'ai un problème avec l'alcool", en parler avec les autres et à partir de là on se fixe des objectifs. Ce sont leurs objectifs, pas les nôtres. Nous on les accompagne", analyse-t-elle.

La structure a déjà fait des petits miracles selon l'équipe du centre. Certains bénéficiaires ont par exemple retrouvé un travail ou un logement après des années très difficiles. Et pour ceux qui n'en sont pas encore là, le centre les accompagne pour leur éviter la solitude, l'une des causes de la consommation excessive. "Ce sont les seules personnes que je connais à Haguenau. Sans eux, j'aurais replongé depuis longtemps. ARRIANA m'a sauvé la vie", reconnait Patrick, un des premiers à avoir franchi les portes de la structure.

Cuisine, fléchettes, partie de cartes : les moments de partage sont l'une des clés du succès du dispositif © Radio France - Jules Hauss

Abstinent pendant douze ans, Patrick a replongé dans la consommation excessive "à cause d'un panaché". Durant plusieurs années, il a retrouvé ses mauvaises habitudes avec le whisky. Mais il a repris espoir avec ARRIANA. "C'est un peu les montagnes russes. Là, je n'ai pas bu depuis six mois. Pas une goutte. La vie est devant moi désormais", sourit celui qui salue tout le monde par un "wesh wesh" quand il arrive.

La plupart des membres du personnel travaillent à mi-temps dans d'autres structures spécialisées dans la prise en charge en charge de l'addiction à l'alcool, comme les CSAPA (Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie). Preuve de la complémentarité des dispositifs. "C'est un outil supplémentaire car toutes les addictions ne se soignent pas par une cure. Ce n'est un passage obligé en addictologie. Une structures comme ARRIANA est très intéressante pour éviter d'en arriver jusque-là, où à l'inverse, si une personne consomme à nouveau de l'alcool après une cure", résume Valérie Jeanroy.

"Les personnes alcoolodépendantes se testent aussi ici. Elles voient qu'elles peuvent être face à une bouteille d'alcool et ne pas avoir envie de boire, abonde Cathy Bletterer. Surtout, elles peuvent partager leurs expériences. Expliquer qu'elles ont été leurs difficultés et comment ils les ont surmontées. Au-delà du travail du personnel, c'est aussi un travail d'équipe entre eux."