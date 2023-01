Chaillac : pourquoi la commune gagne autant d'habitants ?

La petite commune de Chaillac a fait face à un évènement, plutôt étrange pour le département : elle a gagné des habitants. Tendance inverse du reste du territoire avec 239 personnes en plus en 2 ans. Avec 1 307 habitants, la commune retrouve son niveau d'habitants de 1968. France Bleu Berry a tenté de percer le secret de Chaillac.

Une commune abordable

Un petit village avec quelques commerces. Voici, à première vue, un village assez classique. Mais à Chaillac, en deux ans, de nouveaux habitants se sont installés. Parmi eux, il y a Estelle. Venue acheter des légumes au marché, elle raconte son installation ici en février 2022. "On cherchait à acheter du terrain pour nos chevaux. Ici, les prix sont abordables. En attendant de visiter la maison, nous avons attendu près de l'étang, et nous sommes tombés amoureux de l'endroit." Un choix loin d'être regretté, "on aime trop vivre ici. Il y a des villages médiévaux à visiter. Tout le monde est accueillant, on est dans le calme, et nous avons rencontré d'autres nouveaux habitants, qui comme nous, cherchaient la tranquillité."

Sur le marché, Pauline vend ses légumes. Sa ferme n'est pas très loin, et elle aussi est une nouvelle habitante. Elle souligne elle aussi les prix abordables de l'immobilier, mais aussi le paysage. "La nature est préservée, les paysages aussi. C'est vraiment magnifique."

Une communauté qui se renouvelle

Parmi les nouveaux habitants, à Chaillac, il y a des anglais. Sur 1 300 habitants, ils sont 400. Une communauté qui fait vivre la petite commune, un peu à l'heure anglaise. Laure, vendeuse à la boulangerie et salon de thé AuPainBerry, a dû révisé son anglais, "deux fois par semaine, ils viennent prendre un thé, ils me parlent en français et je leur réponds en anglais. Donc on a du faire des efforts de notre côté aussi forcément !"

Le secret : le dynamisme

Mathieu Moreaux, le maire de la ville se réjouit évidemment de voir s'installer de néo-Chaillacois sur la commune. Dans une tendance de perte d'habitants en campagne et dans le département en général, le maire a un bout d'explication à ce petit miracle : "il y a forcément les suites des deux années de covid, le recensement a été fait en 2022. Il faut un équilibre dans ce genre de commune. Les habitants ne s'installent pas s'il n'y a pas de commerçants, et les commerçants ne s'installent pas s'il n'y a pas d'habitants. C'est un dynamisme fragile qu'il faut préserver."

Et en effet, depuis la fin d'année 2022, la commune reste sans médecin. Un projet de maison médicale est en cours et devrait être opérationnel pour début 2024. La commune a aussi toujours travaillé sur le volet touristique. Le camping devrait d'ailleurs être agrandi. Et c'est peut-être ça le secret de Chaillac : avoir une énergie positive pour développer le village.