EN IMAGES - Chaîne humaine géante à Bayonne pour faire avancer la Paix au Pays Basque

Deux milles personnes, selon les organisateurs, ont participé à une chaîne humaine dans le centre-ville de Bayonne ce samedi 9 janvier. Les participants réclament le rapprochement des prisonniers basques et la libération des détenus les plus anciens pour faire avancer le processus de paix.

Malgré la pluie et le froid, 2.000 personnes ont répondu à l'appel de "Bake Bidea" et des "Artisans de la Paix" ce samedi 9 janvier à Bayonne. Les participants ont formé une immense chaine humaine de la mairie de Bayonne jusqu'au pont Marengo, des deux côtés de la Nive qui coupe la capitale du Pays Basque nord en deux et sur les ponts qui l'enjambent. L'action symbolique a pour but de réclamer de nouvelles avancées significatives de la part des Etats espagnols et français dans le processus de Paix, près de 10 ans après la conférence d'Aiete et trois ans après le désarmement d'ETA dont la lutte armée a fait 829 morts en près de 60 ans.

Des avancées et des reculs

Plus d'une centaine d'élus du Pays Basque nord, tous bords poilitiques confondus, de nombreux militants et des représentants syndicaux étaient également présent, vêtus comme l'ensemble des participants de la chasuble violette des "Artisans de la Paix" et équipés de parapluies blancs distribués par les organisateurs.

La chaine humaine a occupé les deux rives de la Nive et les ponts qui l'enjambent © Radio France - Thibault Vincent

Au cours des prises de paroles, en français et en basque, à la tribune, les orateurs ont tous salué les avancées dans ce processus, comme la sortie de prison de Frédéric "Xistor" Haramburu, incarcéré depuis 1990, qui poursuit sa détention à domicile sous bracelet électronique. Mais ils se sont également inquiété des reculs, notamment la confirmation de la condamnation de Mikel Barrios cette semaine, et des barrières toujours présentes pour achever le processus de Paix.

Les participants à la chaine humaine vêtus de la chasuble violette des "Artisans de la Paix" et équipés de parapluies blancs © Radio France - Thibault Vincent

Le rapprochement des prisonniers

Les organisateurs réclament notamment le rapprochement de tous les prisonniers basques incarcérés à des centaines de kilomètres de chez eux. "C'est le dernier jalon" du processus affirme un participant rencontré à l'issue de la manifestation. "Pour avancer, c'est vrai qu'il faut prendre en compte la condition des prisonniers basques", acquiesce Chantal Erguy, maire d'Aïcirits et l'une des deux élus à avoir pris la parole à la tribune.

Chantal Erguy, maire d'Aïcrits, est l'un des quatre orateurs à avoir pris la parole pendant la chaîne humaine © Radio France - Thibault Vincent

"On ne peut pas nier le passé, mais on est quand même obligé d'en passer par là, poursuit Chantal Erguy. Je comprends les familles de victimes (d'ETA, ndlr), mais elles doivent comprendre aussi que, pour ces prisonniers qui sont détenus parfois depuis plus de 25 ans, ils ont payé lourdement les faits qui leur sont reprochés. Il faut arriver à trouver un juste milieu... le pardon, ça doit passer par cela."

Et des gestes significatifs des gouvernements français et espagnols, trois ans après la restitution des armes par ETA. Outre les prisonniers toujours détenus, se posent aussi la question de la réinsertion des anciens détenus, toujours soumis à des mesures administratives contraignantes.