Châlette-sur-Loing : Enedis met ses compteurs Linky hors de cause après deux incendies

Pour les responsables d'Enedis, c'est un " soulagement mais aussi une confirmation" : le compteur Linky n'est pas mis en cause dans les deux incendies survenus à Châlettes-sur-Loing à quelques semaines d'intervalles. Dans les 2 cas , il s'agit d'incidents d'origine électriques.

Des problèmes d'origine électrique selon Enedis

Le 13 octobre dernier, un feu s'était déclaré dans une maison. Les propriétaires, un couple de retraité, affirmaient que le compteur Linky avait explosé alors qu'il était en place depuis seulement 2 semaines. Après expertise, Enedis privilégie un incident électrique en aval du compteur, dans l'installation privative des clients.

L'autre incendie, impliquant un compteur Linky, s'était déclaré le 09 novembre, à l'extérieur d'une boucherie. Là encore, selon Enedis, le compteur n'est pas en cause. Il s'agit d'un incident survenu sur le câble électrique situé à l'arrière d'un coffret de branchement alimentant le commerce. Dans ce cas là, il y a bien une responsabilité d'Enedis. " Chaque année, on a un certain nombre d'incidents sur le réseau" confirme Arnaud Hochard, le directeur territorial Enedis Loiret. " C'est le cas là, mais en aucun cas, le compteur est en cause".

Des expertises indépendantes ??

Ces expertises menées par Enedis, alors que le compteur Linky fait l'objet de nombreuses polémiques, sont -elles fiables ? La question peut évidemment se poser mais Arnard Hochard, le directeur territorial Enedis, est clair : "On travaille avec des experts, certesmandatés par Enedis, mais indépendants. Et en plus, dans le cas de l'incendie du pavillon de Châlette, il y a eu une expertise contradictoire avec des experts mandatés par les assurances des clients".

A ce jour, près de 15 millions de compteurs Linky ont déjà été installés en France. Enedis espère couvrir tout le territoire d'ici 2021. Mais, certains abonnés s'opposent toujours à l'installation de ces compteurs soupçonnés "d'être mauvais pour la santé" et avec des failles dans la _"_protection des données personnelles". En mai dernier, plus de 5.000 français ont lancé une action collective devant la justice pour s'opposer au compteur Linky.