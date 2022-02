Châlette-sur-Loing : une vieille histoire ukrainienne

Châlette-sur-Loing, près de Montargis dans le Loiret, a une histoire particulière avec l'Ukraine. Une histoire qui remonte à un siècle, et dont les traces sont aujourd'hui surtout matérielles : une église ukrainienne orthodoxe, un buste, un stèle... Un passé que tentent de préserver les descendants de la communauté ukrainienne, aujourd'hui moins nombreux, mais très marqués par les événements actuels.

De Hutchison à "la petite Ukraine"

Tout commence donc au XXe siècle, dans les années 20, quand des Russes "blancs" et des Ukrainiens fuient l'URSS et les bolchéviques. "L'Histoire est parfois le fruit d'une rencontre entre des événements et une personnalité locale", souligne Jean-Bernard Dupont-Melnyczenko, auteur de Les Ukrainiens en France. Mémoires éparpillées, aux éditions Autrement (et lui-même d'origine ukrainienne). La personnalité, en l'occurrence, est une certaine Madame Lansoy, alors l'épouse du directeur de l'usine Hutchinson.

"Elle est la fille d'un diplomate et a vécu à Saint-Pétersbourg, en Russie, où elle a fréquenté la haute société russe. C'est elle qui incite son mari à regarder du côté des réfugiés russes et ukrainiens pour embaucher à l'usine de caoutchouc", explique Jean-Bernard Dupont-Melnyczenko. Ensuite, le bouche à oreille fonctionne, et une nouvelle vague d'émigrés ukrainiens arrive à partir des années 30, toujours à l'usine Hutchinson. Avant la seconde guerre mondiale, on compte près d'un millier d'Ukrainiens installés dans le Montargois.

Une soixantaine d'Ukrainiens ont construit l'église orthodoxe ukrainienne de Châlette-sur-Loing, consacrée en 1953 - DR Archives L'Eclaireur du Gâtinais

La plupart habitent dans le quartier de Vésines à Châlette, bientôt surnommé "La petite Ukraine" : "Parce qu'on y trouve des commerces ukrainiens, notamment des épiceries et des bistrots, une sorte de grande salle polyvalente, une école du dimanche pour les Ukrainiens et même une église orthodoxe ukrainienne, construite dans les années 50. On peut parler d'une implantation importante", conclut Jean-Bernard Dupont-Melnyczenko.

Une trentaine de personnes ont célébré le 24 août 2021 à Châlette

Depuis, et en fait dès le début de l'après-guerre, les descendants se sont largement dispersés L'église Saint-André existe toujours, mais est rarement ouverte. Le patrimoine ukrainien de Châlette-sur-Loing s'est aussi enrichi d'une impressionnante stèle au cimetière de Vésines, dédiée à des héros de la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que du buste du poète ukrainien Tarass Chevtchenko, et une poignée d'habitants tente de préserver la mémoire de leurs aînés.

L'église orthodoxe ukrainienne Saint-André à Châlette-sur-Loing, aujourd'hui - DR

C'est le cas notamment de Sylvie Orlyk, 65 ans aujourd'hui, née en France de parents ukrainiens qui se sont installés à Châlette-sur-Loing en 1962. Son père fut, entre autres, linotypiste pour le journal "La Parole ukrainienne", créé à Paris par des émigrés ukrainiens. Le 24 août 2021, elle a participé à Châlette-sur-Loing, à la célébration des 30 ans de l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, en présence d'une trentaine de personnes.

Une réunion mercredi pour réfléchir à une opération de solidarité

"Nous nous sommes rendus sur les différents lieux du patrimoine ukrainien à Châlette, et nous avons fini par un pique-nique avec des chachliks des Carpates, raconte-t-elle. C'était réconfortant de voir l'intérêt que non seulement les descendants d'Ukrainiens mais aussi nos amis portaient à cet événement. En espérant qu'on puisse célébrer de nouveau cette année l'anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, ce qui n'est pas gagné quand on voit ce qu'il se passe ces jours-ci", depuis que la Russie a attaqué militairement l'Ukraine.

La stèle dédiée aux "héros" ukrainiens dans le cimetière de Vésines à Châlette-sur-Loing - DR

Des événements qui sont évidemment très douloureux pour elle et ses amis. "C'est insupportable de voir que le pays de nos parents a été envahi, qu'il est piétiné et démoli, et qu'il y a des morts, soupire-t-elle. On le vit forcément très très mal." Sylvie Orlyk espère pouvoir monter localement une opération de solidarité avec l'Ukraine : "Une collecte de produits de première nécessité, voire, pourquoi pas, l'accueil de réfugiés. Il faut qu'on puisse faire quelque chose, à notre échelle." Une réunion est prévue à ce sujet mercredi matin avec Franck Demaumont, le maire de Châlette-sur-Loing.