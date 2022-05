Chaleur à Limoges : touche pas à ma bouche (à incendie) !

Avant le retour de fortes chaleur, la mairie de Limoges et Limoges Métropole partent en guerre contre l'ouverture illégale des bouches à incendie. La ville et l'agglomération mettent en garde contre les risques encourus et précisent qu'elles porteront plainte systématiquement si ça se produit.

L'ouverture des bouches à incendie pour se rafraichir est une pratique qui prend de l'ampleur et contre laquelle se battent la ville et l'agglomération de Limoges (illustration).

Alors qu'une nouvelle hausse des températures est annoncée pour les prochains jours en Limousin, la mairie et l'agglomération de Limoges rappellent qu'il est illégal d'ouvrir les bouches à incendie pour se rafraichir grâce aux geysers d’eau occasionnés. Une pratique de plus en plus répandue depuis quelques années, mais qui n'a rien d'anodin, car ça peut être dangereux à plus d'un titre.

Risques de blessures, manque d'eau en cas d'incendie, baisse de débit au robinet

"Le risque de blessures graves est réel notamment pour les enfants, en raison de la puissance de la très forte pression d’eau occasionnée lors d’une ouverture de bouche incendie" signale un communiqué commun signé par la ville et la communauté urbaine de Limoges. Cela peut aussi ralentir ou gêner le travail des pompiers, qui ont besoin de bornes à incendie immédiatement opérationnelles, en cas de feu. L'ouverture de ces équipements peut également provoquer une baisse de pression au robinet, chez les riverains.

Une infraction qui peut coûter cher

"Cette pratique engendre enfin un gaspillage d’eau conséquent : l’ouverture d’une bouche durant une heure entraîne une perte d’une environ 200 m3, soit l’équivalent d’une consommation supérieure à la consommation d’eau d’une famille durant une année complète" soulignent encore la Ville de Limoges et Limoges Métropole. Les deux collectivités précisent qu’elles porteront plainte systématiquement, comme elles le font déjà depuis plusieurs années, si ça se produit. La détérioration d'une bouche à incendie peut être punie de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.