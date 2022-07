Chaleur Alpes-Maritimes : quelle sera la journée la plus chaude ? Et dans quelle commune ?

France Bleu Azur vous propose de faire le point sur les températures de la semaine. Météo France annonce qu'il n'a jamais fait aussi chaud dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis le début des observations en 1947 entre 1ier juin et le 15 juillet.

Mardi 19 juillet

Ce mardi il y aura des averses orageuses prévues dans le Haut-Pays. Sur le littoral, on dépasse de partout les 30 degrés. Les températures les plus chaudes seront ressenties àSaint-Sauveur-sur-Tinée avec des températures qui feront 36 degrés maximum.

Mercredi 20 juillet

Petit à petit il n'y aura plus aucune averse orageuse dans la nuit de mardi à mercredi. Seul le soleil va régner dans le ciel azuréen. Tout le département passera au-dessus des 30 degrés avec des pointes dans le Haut-Pays. Saint-Martin-du-Var, Villars-sur-Var et Roquebillière (maxi 36 degrés). Les nuits vont également être de plus en plus chaudes avec une température à 30 degré à Menton.

Jeudi 21 juillet, journée la plus chaude de la semaine

Météo France prévoit que la journée la plus chaude sera jeudi avec 37 degrés maximum à Roquebillière et Saint-Sauveur-sur-Tinée. Sur le littoral 30 degrés pour Menton et Nice, il fera un peu plus chaud dans l'ouest du département avec 32 degrés à Antibes notamment.

Vendredi 22 juillet, un peu moins chaud

Sur le littoral les températures descendent légèrement avec 30 degrés sur une grande partie du littoral. Les nuits aussi seront un peu moins chaudes en revanche dans le Haut-Pays ce sera toujours aussi intense avec une chaleur importante. Les météos de samedi et dimanche vont être asses semblables à celle de vendredi.