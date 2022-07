Chaleur : au camping de Chinon, on adapte les activités des petits vacanciers

En camp de vacances au camping de Chinon, en Touraine, du lundi 11 au mercredi 13 juillet, une vingtaine d'enfants et jeunes adolescents voient le programme des activités changer à cause des fortes chaleurs. Les animateurs de l'association Familles rurales privilégient les jeux d'eau.

"Il fait super chaud, c'est pour cela que je m'hydrate bien, que je mets ma casquette et que je mets un peu de crème solaire", sourit Louna, en vacances au camping de Chinon du lundi 11 au mercredi 13 juillet, avec une vingtaine d'autres enfants, sous les yeux de quatre animateurs de l'association Familles rurales. Ces derniers ont adapté un peu le planning à la vague de chaleur qui frappe la Touraine.

La piscine, comme il fait une de ces chaleurs

Les jeux d'eau se sont imposés dans le calendrier de ces trois jours. "Ça peut être des activités comme essayer de remplir le plus possible des seaux et les déplacer d'un point A à un point B, ou se mettre un gobelet sur la tête sans renverser de l'eau, explique Rémi, le chef du camp. Au final, ce qui compte, c'est qu'ils soient rafraichis et mouillés."

Les tentes ont été placées à l'ombre, mais il fait quand même très chaud le soir à l'intérieur. © Radio France - Paul Sertillanges

Évidement, il y a la piscine. "Vu qu'il fait une de ces chaleurs ça nous fait du bien et on s'amuse comme des petits fous", lâche Louis, quelques minutes avant de commencer une bataille d'eau. "On en profite parce que l'on n'est pas en restrictions d'eau, le but c'est qu'ils s'amusent", résume le chef du camp.