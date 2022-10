Chaleur automnale : des tomates et des courgettes qui fleurissent en octobre dans la Drôme

Les courgettes de Carlos Asencio fleurissent dans cette serre non couverte à Bourg-lès-Valence.

Cet automne ressemble de moins en moins à un automne dans l'exploitation agricole de Carlos Asencio. Chez ce maraîcher de Bourg-lès-Valence, ce 24 octobre, les tomates rougissent encore et les courgettes sont en pleine floraison. Il y a quelques jours, l'agriculteur a arraché quelques pieds de tomates pour pouvoir faire de la place aux légumes d'automne. Ce Drômois l'assure : "J'ai arraché des pieds de tomates mais si je ne l'avais pas fait, elles auraient poursuivi leur croissance".

La serre a été arrachée par les dernières intempéries et ne conserve pas la chaleur à l'intérieur. Pour autant, les légumes d'été se portent bien. Carlos Asencio s'étonne : "C'est la première année que je plante des courgettes aussi tardivement. Celles-ci, je les ai plantées fin septembre et là je pense que je vais pouvoir les récolter d'ici peu."

Les tomates se développent au mois d'octobre. © Radio France - Lucile Auconie

Carlos Asencio compte surtout sur sa production de fruits. Cet arboriculteur produit des pêches, des nectarines, des cerises et toute une variété de fruits sur une surface de 10 à 12 hectares. Avec ces températures très douces, les feuilles ne sont pas tombées sur 80 % de ses pêchers et les bourgeons se développent sur les branches. Des bourgeons de cette taille d'habitude, "on en voit mais plutôt vers le 15 novembre", explique-t-il.

Les bourgeons sont déjà sur les branches des pêchers de cet arboriculteur Drômois. © Radio France - Lucile Auconie

Selon lui, "ce n'est pas normal, la végétation a besoin d'un repos végétatif, ce qu'il manque c'est un bon coup de froid. Autrement la végétation ne fera pas son cycle". La dormance est une période essentielle aux plantes. L'arrêt de la croissance des bourgeons se fait lorsque le froid arrive. C'est une stratégie de survie qui permet à la plante de passer l'hiver. Or, si le bourgeon continue de se développer, "il pourrait y avoir ensuite une floraison trop précoce", craint Carlos.