Il fait chaud, des températures qui dépassent les 30 degrés. On attend jusqu'à 36 degrés pour cette fin de semaine dans la Loire et la Haute-Loire. Une météo difficile à supporter pour les personnes âgées. Nous avons suivi une aide à domicile dans une de ses tournées à Saint-Georges-Haute-Ville

Saint-Georges-Haute-ville, France

En Loire et en Haute-Loire, nous ne sommes pas en vigilance canicule contrairement à 18 départements français dont le Rhône. Néanmoins le thermomètre dépasse les 30 degrés. Jusqu’à 36 degrés attendues pour cette fin de semaines. Des fortes chaleurs difficiles à supporter et notamment pour les personnes âgées. Avec cette météo les professionnels sont en alerte. Ils veillent à ce que les personnes âgées se protègent bien de la chaleur.

Vérifier que les habitations soient bien fraiches

Isabelle, est aide à domicile elle travaille pour l'entreprise Onela à Montbrison dans la Loire. L'entreprise s'occupe de 240 bénéficiaires et elle compte 48 salariés dans le secteur du Forez. Isabelle veille sur plusieurs bénéficiaires qui résident dans le petit village de Saint-Georges-Haute-Ville près de Montbrison. Et en ce moment Isabelle redouble de vigilance. La première chose qu’elle fait, par exemple, en arrivant chez madame Constant, 90 ans en fauteuil roulant, c’est de vérifier "s’il ne fait pas trop chaud dans le logement des personnes âgées, il ne faut pas dépasser les 25 degrés" explique-elle, pour cela "je regarde si les pièces et les volets sont bien fermés ".

Isabelle veille à ce que la maison de ses bénéficiaires restent fraiches © Radio France - Mélodie Viallet

Veiller à ce que les personnes boivent beaucoup d’eau

Isabelle vérifie aussi que ses bénéficiaires boivent beaucoup l’eau "certaines personnes âgées oublié de boire et çà peut-être très dangereux " raconte-elle avant d’ajouter : "J'essaye aussi de voir s'ils continuent à s’alimenter avec cette chaleur et s'ils ne se couvrent pas trop, c’est très important de penser à toutes ces choses ". En effet, ces conseils ne sont pas à prendre à la légère. L’été dernier pendant la canicule au mois de juin près de 600 personnes sont morte en France

