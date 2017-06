Chaleur à Bordeaux : Entr’autres propose de se rafraîchir en faisant une bonne action

Sur les quais de Bordeaux, l’association Entr’Autres vend ses jus d’oranges avec un drôle de vélo. Elle en profite pour ramener des jeunes sur le marché du travail.

Quatre roues, deux sièges et un presse-oranges. La rosalie de l’association Entr’Autres gare ses pneus tous les jours au skatepark des Chartrons et sous les platanes des Quinconces. A bord, un formateur et un jeune en décrochage vendent aux passants des jus d’orange pressés à la main. Pendant 10 jours, les jeunes se forment à la vente. Ils apprennent d’abord l’aspect technique avec un formateur. Les cinq derniers jours, des bénévoles bordelais se succèdent. Ils sont étudiants, travailleurs sociaux, avocats... Les profils des bénévoles sont variés mais ils viennent tous pour discuter des centres d’intérêts et du projet professionnel du jeune.

"Un nouveau rapport au monde du travail"

Lorsque Sabra Ben Ali a fondé l’association en 2014, le constat était simple : pour imaginer leurs projets, les jeunes en décrochages ont besoin d’entendre différents témoignages. "Ils acquièrent un nouveau rapport au monde du travail" explique-t-elle. Comparaisons, encouragements, contacts humains, pour Ebene Hames, co-fondatrice de l’association, "le but est de provoquer chez eux une prise de confiance". Les jeunes découvrent un réseau professionnel, des métiers et des témoignages différents. En trois ans, l’association a suivi 96 jeunes. 80% d’entre eux ont pu se réinsérer. "Il s’agit de stages, de services civiques, de formations ou d’emplois" nuance Sabra Ben Ali, présidente de l’association.

"J’ai appris à aller vers les autres"

La lenteur du presse oranges permet d’engager la discussion avec les clients. Parfois, ces rencontres débouchent sur des opportunités d’embauches. David n’a pas eu cette chance, mais depuis le début de sa formation, il a évolué. "J’ai appris à aller vers les autres et j’ai découvert plein de cursus différents. J’en ai retiré des premières idées d’études. Ce sera les langues ou la sociopolitique !" déclare-t-il. Roxane veut travailler dans la communication. Grâce à cette expérience, elle commence à vaincre sa timidité.