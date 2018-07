La vague de chaleur est de retour en Franche-Comté ! Et nous ne sommes pas les seuls à souffrir des fortes températures, les animaux aussi. A la Citadelle de Besançon, les fauves, singes et kangourous sont chouchoutés. Soigneurs et vétérinaires sont au petit soin pour les hydrater.

Besançon, France

Cela ne vous aura pas échappé, depuis quelques semaines, le mercure grimpe. Plus de 30 degrés à l'ombre dans certaines communes de Franche-Comté. Autant dire que la chaleur est écrasante, pesante... Et il n'y a pas que les humains qui en souffrent, les animaux aussi. Au parc zoologique de la Citadelle de Besançon, pendant l'été, les fauves, kangourous et singes sont chouchoutés.

Quand on entre dans le parc zoologique, on aperçoit moins d'animaux qu'à l'habitude, et pour cause les bêtes se réfugient pour la plupart à l'intérieur, au frais. "Les insectes, on les déplace à l'intérieur du laboratoire où la température est régulée en-dessous de 25 degrés", explique Margaux Pizzo, responsable du parc zoologique. Les loges intérieures des primates ou des fauves sont arrosées pour faire baisser les températures.

© Radio France - Laurine Benjebria

Et pour ceux qui restent dans leurs enclos extérieurs, les vétérinaires et les soigneurs multiplient leur visite pour les hydrater. Ils mettent également en place le traditionnel système d'enrichissement sous forme de glaçons. En gros ce sont des sortes de déjeuners glacés pour les singes ou les fauves. "On met des fruits, légumes ou granulés dans un récipient la veille, et le lendemain on met dans les enclos", note Margaux Pizzo.

Ces enrichissements permettent aux animaux de se rafraîchir, de s'hydrater et de jouer. Ce qui fait sourire quelques visiteurs de la Citadelle, amusés par ces gros glaçons.

© Radio France - Laurine Benjebria

En tout cas, les animaux qui restent le mieux lotis dans le parc zoologique, ça reste, et c'est certain, les poissons qui profitent à tout moment de l'eau fraîche.