Championnats de France de pétanque : les concurrents se préparent à la canicule en Dordogne

C'est la plus grande compétition de l'année pour les triplettes, on parle pétanque. Les championnats de France sont organisés ce weekend du 18 et 19 juin à Bergerac sur la plaine de Picque-Cailloux. 256 équipes sont inscrites cette année. Quatre sont de Dordogne, les autres de toutes la France dont certaines venues du "Nord" de la France peu habituées aux fortes chaleurs.

La compétition est organisée sur la plaine des sports de Picque-Cailloux à Bergerac en Dordogne © Radio France - Charlotte Jousserand

De l'eau et du talc

Sonny s'est préparé, il a bronzé chez lui au Havre avant de venir. Avec Laurent, ils regardent la ligne de leur équipe sur le listing affiché sur les petites cabanes en bois montées pour les championnats. Elles font un peu d'ombre sur cette plaine exposée en plein soleil. Ils sont trois du Havre à former cette triplette, cette équipe numérotée 162. Casquette déjà sur la tête, ils ont tout prévu pour la compétition "de l'eau et du talc pour assécher les mains et éviter la transpiration" explique Laurent qui craint l'insolation, il se souvient d'un championnat dans les Landes, 40 degrés à 10 heures du matin avec des sportifs qui "tombent comme des mouches".

Des parasols et des parapluies

Sous une grande tente blanche, Réjane attend son verre. Cette bénévole de l'entente Burburaine est descendue de Burbure dans le Pas-de-Calais avec son club pour l'amour de la pétanque car elle ne supporte pas la chaleur "moi je ne supporte pas le soleil, à l'ombre on est bien, on attend de boire un coup et moi j'aimerai bien une bonne bière". Pas de bol, ses amis lui rapportent un verre de Monbazillac, c'est la région mais "ça désaltère quand même" sourit Réjane même si elle souhaiterait une bonne bière pour fêter le succès des équipes.

Un peu plus loin, Arnaud s'est mis à l'ombre des gradins avec la triplette qu'il entraîne. "de l'eau de l'eau de l'eau" dit-il, le coach est abrité par un grand parapluie bleu et blanc qui lui sert d'ombrelle. Il sera aux côtés de ses joueurs toutes les parties avec cet inconnu : le temps qui passe "On sait qu'on commence à zéro et qu'il faut aller en 13 points, donc ça peut durer une demi-heure comme plusieurs heures".

Des salles fraîcheurs, des brumisateurs installés face à la canicule

Les organisateurs ont eu tous les feux verts des autorités pour maintenir la compétition. Ils ont déclenché un plan canicule pour prendre en compte les fortes températures. La présidente du comité départemental de pétanque de la Dordogne, Yvette Delol détaille le dispositif "on va mettre en place des brumisateurs, des salles de fraîcheurs pour permettre aux concurrents de se reposer, on a aussi plus de camions frigorifiques pour garder les boissons au frais". Les organisateurs ont augmenté leur commande en eau : "on a 32.000 bouteilles d'eau" explique la présidente.