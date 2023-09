Chaleur : des bénévoles s'enquièrent des personnes fragiles à la Maison des séniors de Châteauroux

Malgré les grosses chaleurs en ce moment, le plan canicule n'est pas activé dans l'Indre car le département n'est pas placé en vigilance orange canicule. Cela n'empêche pas le centre communal d'action sociale de Châteauroux de vérifier que les personnes âgées fragiles vont bien. Chaque mercredi après-midi, des bénévoles de l'office des personnes à la retraite, en lien avec le CCAS, passent des appels dans le cadre du dispositif "envie de causer" qui existe depuis quatre ans et qui a justement été lancé suite à une canicule à l'été 2019.

Ce mercredi, la chaleur était au cœur des discussions entre les bénévoles et la quinzaine de personnes âgées au bout du fil. "On fait un petit bulletin de santé, on leur demande comment elles vont, si elles ferment les volets. On leur conseille de boire et de rester au frais", détaille Jocelyne, l'une des bénévoles.

"On s'ennuie alors ça fait plaisir", confie une dame de 94 ans. Généralement, les bénévoles passent une demie heure au téléphone avec les personnes âgées.

Après les appels, un débriefing est organisé avec l'office des personnes à la retraite. "On fait remonter des choses qu'on a pu détecter par rapport à la chaleur ou à autre chose", explique Jocelyne.

656 personnes appelées cet été dans le cadre du plan canicule

Lorsque le plan canicule a été déclenché, du 19 au 21 août dernier, le CCAS de Châteauroux a activé son fichier de personnes vulnérables. 656 personnes ont été contactées et quatre visites à domicile ont été organisées pour les personnes injoignables. Ce nombre de 656 personnes est relativement stable d'une année sur l'autre.