Chaleur en région parisienne : des conseils pour éviter les cambriolages la nuit

L'alerte canicule passe au rouge en Ile-de-France. Beaucoup vont ouvrir leurs fenêtres la nuit pour avoir un peu d'air, mais attention aux cambriolages, nombreux l'été, surtout quand il fait chaud. C'est une vraie porte ouverte vers chambre et salon pour les cambrioleurs, surtout dans les immeubles de région parisienne. Des bons réflexes peuvent vous épargner quelques désagréments.

Des plantes qui piquent

En journée, n'hésitez pas à fermer les volets et les fenêtres, déjà pour garder la fraîcheur à l'intérieur, puis pour éviter d'attiser la convoitise. La nuit, si vous voulez profiter de l'air coûte que coûte, faites particulièrement attention s'il y a des tuyaux d'évacuation d'eau sur la façade de votre immeuble qui peuvent permettre de grimper jusqu'à chez vous.

Pour dissuader certains de passer par la fenêtre, achetez des plantes qui piquent, des rosiers, des cactus : très dissuasifs. Plus encore, le chien. Vous hésitiez ? Passez le pas, en plus d'être sympa, il fera fuir les personnes les plus mal-attentionnées...