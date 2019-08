Chaleur estivale : les batteries de voiture en surchauffe !

Indre, Centre-Val de Loire, France

C'est LA mauvaise surprise de n'importe quel automobiliste ! Tourner sa clé de contact, entendre le démarreur s'activer de longues secondes mais sans parvenir à allumer le moteur. Une mauvaise surprise qui concerne des centaines d'automobilistes berrichon en ce moment. Vous l'ignoriez peut-être mais que ce soit froid ou chaud : les batteries ont horreur des extrêmes. Les épisodes caniculaires de juin et juillet ne les ont pas épargnées et les conséquences continuent de se faire sentir. Les garagistes changent des batteries à tour de bras, 6 à 10 fois plus qu'en tant normal.

Une panne difficile à prévenir

Et malheureusement pas grand chose à faire pour prévenir le mal. Le seul secret est d'avoir une batterie relativement récente. Pas moins de 5 ans. Mais avec les records de température atteints ces dernières semaines des garagistes ont vu succomber des batteries achetées 2 ans seulement auparavant. Des batteries qu'il n'est, en plus, plus possible de réparer soi même. Avant, des petits bouchons amovibles, permettaient de reverser un peu d'eau déminéralisée (la chaleur l'évapore) mais désormais les batteries sont sans entretien et il n'est plus possible de refaire le niveau de liquide. Seule solution donc : le changement. Mais si on ne sait le faire soi-même comment se rendre chez son garagiste ? Il reste bien la solution du cablage à une autre batterie mais il faut être extrêmement vigilant. Si cette technique est sans danger sur des modèles d'une trentaine d'années, elle est plus risquée pour des voitures plus récentes, de plus en plus bardées d'électronique et qui peuvent être grillés si la puissance délivrée est trop importante. Il faut donc bien se brancher sur des batteries de même ampérage et même voltage et bien sûr ne pas se tromper sur le cablage ! Le cable rouge sur la borne rouge (+), le cable noir sur la borne noire (-). Pour les plus prudents, il existe des "boosters" autorégulés qui délivrent exactement le bon ampérage mais il faut compter une bonne centaine d'euros pour en faire l'acquisition