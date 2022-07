Le mois de juillet a été marqué par de fortes chaleurs et par un manque de pluie. Dans la Manche, des records absolus de température ont été battus. Le département connu pour sa fraîcheur a aussi souffert. France Bleu Cotentin, fait le bilan avec Météo France.

Chaleur et sécheresse : "Dans La Hague, il n'avait jamais fait aussi chaud depuis un siècle"

Pour Météo France, dans le 50, le mois de juillet se résume surtout à deux mots : chaleur et sécheresse.

Dans toutes les villes et campagnes manchoises, la température moyenne était 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saisons. "Pour l'ensemble du département, on relève une température moyenne de 26,3 degrés en juillet. Soit, 1 degré de plus que les années précédentes. En 2018, la température moyenne était de 25.3 ", explique Météo France Manche.

17, 18 et 19 juillet : trois jours avec des records absolus

Pendant cette période de canicule, des records absolus sont tombés un peu partout dans le département et voici les trois températures maximales :

40,4°C à Longeville-sur-Mer

40,3°C à Pontorson

39,5°C à Coutances

Dans La Hague, il n'avait jamais fait aussi chaud depuis 100 ans

Un endroit du Cotentin est sur le podium : La Hague. Ce coin souvent très frais a connu un record absolu qui n'avait jamais été enregistré depuis un siècle !

Dans la nuit du 18 au 19 juillet, entre deux et trois heures du matin, Météo France et les habitants ont enregistré 32.8 degrés.

"Il y a eu 3 jours avec des températures supérieures à 25 degrés et 2 jours avec des températures supérieures à 30 degrés. Ça peut faire sourire, mais pour la Manche, c'est du jamais-vu", ajoute Météo France.

Pas de pluie supérieure à 1 millimètre depuis le 30 juin

Pendant le mois de juillet, il est tombé seulement 7.3 millimètres de pluie sur le département, alors qu'en moyenne, il tombe 60 à 90 millimètres, de pluie. Depuis l'existence des relevés Météo France, le mois de juillet 2022 pourrait être le plus sec, depuis 1959.

"Il n'y a pas de pluie supérieure à 1 millimètre depuis le 30 juin. Le relevé maximal dans le département est de 7 millimètres. L'humidité des sols est proche de la valeur de 1976 (année de grande sécheresse en France)", conclu Météo France.