Chaleur et soleil en Alsace : malgré la canicule, certains lieux touristiques retrouvent leur public

Après le Haut-Rhin samedi midi , c'est au tour du Bas-Rhin d'être placé en vigilance orange canicule par Météo France dès dimanche 20 août, à midi. Malgré les fortes températures, alsaciens et touristes ont repris la route des lieux touristiques pour profiter du beau temps. Certains lieux, comme la Volerie des aigles, retrouvent leur public et comblent l'impact négatif du début du mois d'août, très pluvieux.

ⓘ Publicité

Le retour du public

De bon matin, ils sont une petite centaine à suivre Alexandre Gil pour sa balade pédagogique. Le responsable animalier de la Volerie des aigles est comme toujours accompagné d'un rapace assez impressionnant. Tipi, une buse de Harris, multiplie les allers-retours entre les branches d'arbres et le bras de son soigneur. "Tipi, elle est sympa, elle ne va pas vous attaquer, c'est juste qu'elle va passer au plus près, loi du moindre effort, aujourd'hui, il fait chaud. D'accord ?", lance le passionné à la volée.

Entre deux moments d'explication devant un public conquis, les questions fusent jusqu'à la fin de la visite, pour le plus grand bonheur du responsable animalier de la volerie des aigles : "c'est vrai qu'il y avait vraiment du monde et on va profiter de ce qu'apporte le soleil notamment pour mes oiseaux, c'est-à-dire la possibilité de nous faire voir de très beaux vols". Après la balade, c'est déjà l'heure du premier spectacle commenté de la journée. Les rapaces et chouettes effraies s'envolent et passent de soigneurs en soigneurs sous les yeux d'un public conquis.

Une baisse de 15% de fréquentation début août

Le retour du soleil y est pour beaucoup, selon Myriam Sixt : "C*'est agréable, surtout que ces derniers temps on était beaucoup enfermés à cause du temps donc prendre l'air c'est bien. On aimerait bien voler avec eux !*", lance en riant la visiteuse nouvellement alsacienne.

Le retour de sa clientèle, c'est une bonne nouvelle pour Eric Renaud, le directeur de la Volerie des aigles après des années compliquées. Après avoir subi les années Covid, la grippe aviaire l'an dernier, il a perdu 15% de sa fréquentation pendant les deux premières semaines d'août : "Quand il pleut on fait moins de monde, bien sûr. Une belle journée du mois d'août quand il fait beau, on peut faire un peu plus de 2 000 visiteurs contre 500 s'il fait vraiment moche", explique-t-il.

"Maintenant on a quand même réussi à assurer tous les spectacles, malgré les averses "par intermittence". Et ils annoncent encore du beau temps la semaine prochaine donc la saison, pour moi, sera quand même bonne, tout devrait bien se passer", assure-t-il, confiant. Prochain défi pour le parc animalier, la canicule, avec des températures qui atteindront des sommets en milieu de semaine.