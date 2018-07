Sassenage, France

De septembre à juin, Géraldine est professeur d'éducation physique adaptée. Mais l'été, fortes chaleurs obligent, cette employée de la résidence "Les Portes du Vercors", à Sassenage, cesse ses cours, pour devenir responsable "hydratation" de l'établissement.

Poussant son chariot chargé de pichet d'eau et de sirop, Géraldine passe entre les tables, et dans les chambres des résidents : "Je vous sers un peu d'eau ? Avec du sirop de fraise ?"

"Ils boivent au moins un verre toutes les heures"

Certains, comme Claire, 95 ans, n'ont pas besoin de se faire prier : "Je suis toujours en train de remplir mon verre ! Je vide presque la cruche, à table !" Et cette retraitée a aussi sa technique pour rester à l'aise par forte chaleur : "Je me mouille souvent les mains, la nuque, et le front." Pour les plus réticents, Géraldine a la solution : "On s'assoit avec eux, on discute, et on finit souvent par trinquer !" Elle explique : "Ils boivent au moins un verre toutes les heures, dès qu'il est vide, on le remplit ! L'idée, c'est qu'ils boivent aussi quand nous ne sommes pas là."

Finie la gym, place aux glaces et aux smoothies

L'été, c'est tout le quotidien de la résidence qui change, à commencer par les repas, détaille Christophe Cabanes, infirmier coordinateur : "On les aménage, avec plus de fruits, de glaces, des apports en eaux avec des légumes. Les personnes âgées ressentent moins le besoin de boire, donc c'est à nous de les encourager, avec des bouteilles d'eau dans les logements, et des "tournées"." Les activités changent aussi : "On évite les sorties, on fait des smoothies, des glaces : que des activités rafraîchissantes !"