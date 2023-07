Chaleur : le mois de juin 2023 est le plus chaud jamais enregistré dans le monde, des craintes pour cet été

Le premier épisode de chaleur de l'été arrive sur la France à partir de ce vendredi, selon Météo France. La barre des 30 degrés sera dépassée dans la quasi totalité du pays, sauf sur le littoral de la Bretagne et le long de la Manche. Des orages risquent d'éclater dans le Sud-Ouest . Des pointes à 35 degrés sont attendues en Nouvelle Aquitaine. Cet épisode est prévu pour durer tout le week-end. Alors que les écoles ferment ce vendredi soir et que les enfants partent en vacances, un été très chaud se profile, après un mois de juin déjà record.

Un demi degré au-dessus de la moyenne des trois dernières décennies

A l'échelle mondiale, le mois de juin qui vient de se terminer est déjà le plus chaud jamais enregistré, annonce l'observatoire européen Copernicus, dont les données remontent jusqu'à 1950. Il a fait en moyenne 16,51 degrés dans le monde au mois de juin. C'est un demi degré au-dessus de la moyenne des trois dernières décennies. Le précédent record datait de 2019, avec une moyenne de 16,35 degrés. En France, on a connu le deuxième mois de juin le plus chaud, derrière 2003, d'après Météo France.

Depuis quinze ans, le mois de juin bat régulièrement des records, à cause du réchauffement climatique. "La situation actuelle est la preuve que le changement climatique est hors de contrôle", s'inquiète le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Mais cette année, le phénomène El Niño s'ajoute. Ce phénomène météorologique cyclique provoque une hausse des températures à la surface de l'eau. Or, ce sont justement les océans qui permettent d'habitude d'absorber la chaleur produite par l'activité humaine.

Au mois de juillet, déjà deux records de température

En Chine, en Espagne ou encore au Canada , les températures explosent ces derniers mois, avec de violents incendies et des épisodes records de sécheresse. La tendance semble se poursuivre. Au mois de juillet, on a déjà battu deux fois, ce lundi et ce mardi, le record mondial de la journée la plus chaude jamais enregistrée, tous mois confondus.