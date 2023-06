Chaleur : le port du bermuda au travail loin de faire l'unanimité

Pas besoin d'attendre le mois de juillet, les fortes chaleurs sont déjà là en Alsace . Avant les grandes vacances, il faut donc concilier travail et après-midis à plus de trente degrés . Si certains n'ont pas d'autre choix que de porter une tenue de sécurité avec un pantalon, la question du port du bermuda se pose dans de nombreuses entreprises.

ⓘ Publicité

L'association Kebati, créée des professionnels du bâtiment, a lancé une campagne de communication baptisée "Osez le bermuda". Des salariés étaient incités via un concours photo sur les réseaux sociaux sur Instragram, à envoyer des photos d'eux en short sur leur lieu de travail. L'objectif est d'inciter de plus en plus d'employeurs et d'employés à franchir le pas pour éviter l'inconfort.

Plus d'auto-censure que d'interdiction d'employeur

Au centre européen de l'entreprise de Schiltigheim, l'idée ne s'est pas encore imposée. À l'heure de la pause déjeuner, sur les centaines de salariés croisés sous un fort soleil, aucun ou presque n'est en short, à l'exception de deux développeurs web. "On ne se pose même pas la question. C'est beaucou plus agréable d'avoir les jambes à l'air" témoigne Kévin, pourtant en formation mais pas gêné pour autant de venir en bermuda devant ses collègues plus expérimentés. Normal : tout le monde a franchi le pas dans son entreprise. "Moi mon patron est en tong, donc il n'y a pas vraiment de limites" témoigne Yann. C'est peut-être le fait de ne pas être au contact du client qui nous enlève cette contrainte."

La rencontre avec le client, voilà le premier motif qui est invoqué pour expliquer le choix du pantalon. "C'est sûr que le short serait plus agréable, mais est-ce que nos clients voudraient d'un banquier en short ?, interroge Mathieu, salarié dans la banque. On a fait un sondage et ils disent qu'ils préfèrent qu'on porte une costume." Il porte donc un jean et un polo pour travailler. C'est le plus décontracté qu'il puisse faire. Et encore, c'est parce qu'il est "en back office".

De nombreux salariés expliquent qu'on ne leur a jamais interdit formellement de porter un bermuda, mais la plupart n'osent pas franchir le pas. "Théoriquement je pourrais, mais après faut demander à mon patron...", explique William, qui ne rencontre pourtant pas de client dans son entreprise. "Moi je trouve que le pantalon présente mieux", poursuit Mario, qui travaille dans l'informatique. Certains de ses collègues s'y sont mis, sans que ça le gêne. "Mais on en parle quand même. On se dit "tiens, machin est en short aujourd'hui."

Si de nombreux employés interrogés se disent prêt à passer au short si on les y encourage et l'appellent de leur voeu, beaucoup d'autres sont des irréductibles du pantalon et ne changeront pas de cap. "Question d'âge", explique un patron dans la restauration. Jean-François y voit lui une "marque de respect". D'autres enfin le font pas "solidarité" avec les salariés qui ne peuvent pas en porter pour des raisons de sécurité.

En France, aucune loi n'interdit le port du short ou du bermuda en entreprise. L'employeur doit lui respecter plusieurs règles en cas de canicule.