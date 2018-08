L'épisode de canicule se poursuit en Moselle. Encore 34 degrés sont prévus ce lundi et en cette période estivale, ce sont les touristes qui doivent parfois ajuster leurs programmes. On cherche également à s'adapter du côté de l'office du tourisme.

Metz, France

"C'est le soir qu'on ressent le plus la chaleur, parce qu'on est un peu plus fatigué que d'habitude". Madeleine, venue tout droit de Verviers (Belgique) pour passer trois jours de vacances à Metz, l'admet : la chaleur a un peu modifié ses visites. Avec son mari, ils ont préféré les spectacles de Constellations, qui se sont déroulés... la nuit, quand les températures étaient plus fraîches.

Des visites matinales

Outre la nuit, le matin est désormais privilégié par les touristes pour les visites. Et ça, l'office de tourisme de Metz l'a bien compris. Plusieurs activités sont désormais proposées en matinée, et non plus l'après-midi, comme prévu initialement. Un dispositif nouveau mais qui porte ses fruits puisqu'il est reconduit jusqu'au moins le 12 août prochain. Au-delà, tout dépendra de la météo...