Chaleur ou pas, les livreurs assurent à Nîmes

Impossible de les louper sur le boulevard Victor Hugo à Nîmes. Le rush de midi est passé, les coursiers à vélo et à scooter ont garé leur deux-roues à l'ombre. Malgré les 37 degrés affichés, c'est une journée comme les autres pour ces livreurs, obligés de s'adapter. "On met des débardeurs" confie Gustavo. Aux pieds, des baskets ou des claquettes. Seuls équipements obligatoires : le casque et les gants cloqués. "C'est pour notre sécurité et pour éviter les PV." Leurs trucs pour éviter d'avoir trop chaud : avoir toujours de l'eau avec soi. "Certains snacks nous donnent aussi de l'eau fraîche, les clients aussi. On essaie aussi de rentrer chez nous pour prendre une douche."

Jusqu'à 60 km par jour

Si conduire un scooter par grosse chaleur est compliqué, surtout quand le moteur est chaud, c'est encore plus dur pour ceux qui livrent à vélo. "Ça m'arrive de faire jusqu'à 60 km par jour, confie l'un des livreurs. On fait des pauses à l'ombre et on adapte nos horaires". L'un d'entre eux avoue même avoir perdu huit kilos depuis que les températures ont augmenté. "Des conditions extrêmes avec lesquelles il faut composer. On n'a pas le choix, c'est obligé, sinon on ne gagne rien !"