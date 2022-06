Canicule : Près du Mans, cette résidence pour personnes âgées fait face

Le mercure ne cesse de grimper cette semaine. Un record de température pourrait même être battu en fin de semaine. Ces fortes chaleurs représentent un danger pour les personnes âgées. À la résidence autonomie Jean Duchesne, gérée par le CCAS d'Allonnes, près du Mans, le personnel se préparent. Cet été, les agents s'occuperont des résidents et ils pourraient même ouvrir leurs portes à d'autres personnes âgées.

Dans les couloirs, des fontaines à eau sont disposées. Sur les tables, des pichets d'eau et des gobelets sont proposés aux résidents. Un dispositif nécessaire pour ces personnes âgées, pas toujours habituées à boire suffisamment. Arlette, 91 ans, soupire : "J'ai bu un verre d'eau ce matin mais c'est tout, il faudrait peut-être que j'en prenne plus, mais bon..."

Une salle climatisée pour se protéger de la chaleur

Boire mais aussi rester au frais. L'établissement possède une salle climatisée. "Il fait 20 degrés" indique la responsable de la structure Véronique Rocheteau après avoir consulté le thermomètre.

Cet endroit est utile pour la cinquantaine de résidents, mais pas seulement, selon la directrice du CCAS d'Allonnes, Émilie Pelzak. "On pourrait même accueillir des personnes âgées allonnaises qui n'arrivent pas à se rafraîchir chez elle, qui n'ont pas de moyens familiaux et amicaux pour les accueillir. Nous sommes aussi en capacité d'organiser leurs transports jusqu'à cette salle."

Pour avoir la possibilité de se rendre de ce lieu, il faut s'enregistrer sur le "registre communal des personnes vulnérables" via un formulaire. Celui-ci, la directrice du CCAS d'Allonnes l'a renvoyé aux médecins et aux associations susceptibles d'être en contact avec des personnes âgées et isolées.

"Notre but n'est pas de nous substituer à l'entourage familial ou amical mais de venir en aide aux plus isolés", ajoute la directrice du CCAS. À Allonnes, ce fichier comporte 32 noms de personnes. Si ces fortes chaleurs se poursuivent, toutes pourront être accueillies dans cette salle climatisée de la résidence Jean Duchesne.