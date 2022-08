Difficile de résister à la tentation d'une baignade, même lorsque ce n'est pas autorisé. Au lac de Pierre-Percée, le 3e plus important de Lorraine avec ses trois hectares de superficie, plusieurs personnes se risquent à braver l'interdiction et faire trempette.

Chaleur : Quand les baigneurs bravent l'interdiction à Pierre-Percée

"C'est surtout pour les petites, pour se rafraîchir un peu", explique Mickaël, venu de Nancy avec sa femme et ses deux filles. Pour le Lorrain, la météo exceptionnelle et la canicule justifient de passer outre les règles. "Et puis on ne va pas très loin, on reste toujours à proximité des enfants, comme ils ne savent pas très bien nager", ajoute-t-il.

La signalisation est pourtant claire à Pierre-Percée : interdit de se baigner dans le lac © Radio France - Louis GILLES

Beaucoup de personnes sont au courant et vont quand même se baigner

Un peu plus loin, au stand de location de canoës du Lac haut de Pierre-Percée, la gérante Harmonie tire un constat similaire : "Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais aussi beaucoup de personnes qui sont au courant et qui vont quand même se baigner."

La jeune femme avoue même déroger quelquefois à la règle : "Moi je suis du coin, et il m'est déjà arrivé d'aller me baigner dans le Lac, oui. Est-ce qu'on a peur ? Pas vraiment, non..."

Le canoë et le paddle sont des pratiques autorisées pour trouver de la fraîcheur sur le plan d'eau de Pierre-Percée, sans risque d'amende © Radio France - Louis Gilles.

Une possible amende de 38 euros

En dehors de l'absence de surveillance, c'est aussi le risque de contrôles qui pourrait éloigner les baigneurs. En effet, l'amende en cas de baignade non autorisée peut aller jusqu'à 38 euros.