Chaleur : VNF alerte face aux dangers de la baignade dans les fleuves et les canaux

Avec la vague de chaleur qui traverse le Nord pas de Calais, il peut être tentant d'aller se rafraîchir dans un lac ou une rivière. Mais les baignades y sont très souvent interdites à cause de nombreux dangers. L'organisme Voies navigables de France Nord-Pas-de-Calais , rappelle qu'en France en 2021, plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu dans des cours d’eau ou sur des plans d’eau et que celles-ci représentent 40% des noyades mortelles.

Des dangers peu visibles

La baignade dans des rivières, des fleuves ou des lacs comporte des risques souvent invisibles à la surface : les courants, la profondeur, les risques d'hydrocution, le passage de bateaux, les berges non aménagées pour les baignades...

C'est par exemple le cas du "lac bleu", situé sur la commune de Rœux, près d'Arras. Malgré sa couleur bleu transparente, il est interdit de s'y baigner. Cette ancienne carrière compte jusqu'à 15 mètres de profondeur, il y a des épaves de voitures donc des risques de blessures, sans compter les courants et risques d'hydrocution. En 2015, un adolescent y avait perdu la vie en se baignant.

Le Lac bleu est fermé au public du 1er juin et jusqu'au 15 septembre 2023 pour éviter tout accident. Mais les weekends de fortes chaleurs, plusieurs centaines de personnes pénètrent par effraction sur le site. Des gendarmes effectuent donc régulièrement des rondes pour surveiller le secteur.