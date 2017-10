Challans : Les salariés d'Orange en grève

Les salariés de la boutique d'Orange à Challans, en Vendée, se rassemblent ce jeudi matin pour dénoncer de mauvaises conditions de travail.

Les salariés de la boutique d'Orange dénoncent un "turn over" incessant. Les emplois intérimaires et les CDD sont de plus en plus nombreux ces dernières années. Ils réclament plus d'emplois pérennes, des CDI.

"Les anciens doivent sans cesse former des emplois courte durée et cela nous fait perdre du temps avec les clients", explique Didier Devaux, employé dans le magasin de Challans depuis plus de trente ans.

Plus d'une heure d'attente

Les clients sont nombreux et les salariés, eux, sont débordés. "Il y a quelques temps, un client a attendu deux heures et demi avant d'être servi", affirme Didier Devaux. Et la tension monte dans la boutique. Parfois, les clients mécontents finissent par insulter les salariés. "C'est allé trop loin" pour Barbara Trichet, secrétaire départementale CGT des entreprises de télécommunication.

De son côté, la direction d'Orange en Bretagne et Pays de la Loire propose aux salariés deux nouveaux CDD. Elle pourrait notamment recruter un CDI en externe mais cela n'est pas suffisant selon la CGT qui maintient la grève toute la journée de ce jeudi.