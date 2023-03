Challans, une ville "où il fait bon vivre" pour ses habitants

"On est au milieu de tout. On n'est pas loin de Nantes, pas loin de la Roche-sur-Yon aussi. Il y a la mer, pas loin. On a Saint-Jean-de-Monts, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est cool". C'est ainsi que Benjamin, jeune habitant de Challans, résume sa ville où France Bleu Loire Océan a décidé de passer ce mardi matin près du célèbre marché des Halles . À entendre les habitants, il fait bon vivre à Challans : "C'est une ville dynamique au niveau commercial, au niveau artisanal. Il y a tous les services sur place. Et puis, c'est une ville à taille humaine. J'aime bien venir au marché me balader. On peut s'y promener en toute tranquillité".

Halles de Challans © Radio France - Yves-René Tapon

"Il y avait des commerçants qui étaient ambulants et qui se sont sédentarisés"- Henri Pierre, ancien notaire

Notaire à la retraite, Henri Pierre a une bonne connaissance de la ville : "C'était comme le centre d'une étoile entre Nantes, La Roche-sur-Yon, Les Sables d'Olonne, l'Ile d'Yeu, Noirmoutier. Il y avait des commerçants qui étaient des ambulants et qui se sont sédentarisés. Challans s'est embourgeoisée dans un premier temps et ensuite sont arrivés les promoteurs qui y ont vu une opportunité. C'était moins cher ici." Au dernier recensement de l'Insee Challans comptait 21.900 habitants, contre 19.501 en 2013.

Une ville aimée de ses habitants mais "il manque des bars pour mettre un peu plus d'ambiance", nuance une jeune employée de l'hôpital. "Il manque aussi des espaces verts", ajoute cet autre habitant qui reconnaît toutefois que "la ville est plus animée l'hiver ici que sur la côte". "Il y a un vrai dynamisme ici. Et tout ce qu'il faut ici : des commerces, l'hôpital et on accède vite à Nantes avec le train", complètent ces passants*.* Le bâtiment qui abrite les Halles places Aristide Briand sera dans quelques mois démonté pour laisser le champ à une place plus aérée. Le marché déménagera dans de nouvelles Halles construites à proximité, place du Champ de Foire. Bref,"venez nous voir", concluent deux commerçantes en riant.

Rue piétonne Gobin à Challans © Radio France - Yves-René Tapon

