Challenge don du sang à Dijon : "chaque don est fondamental pour sauver des vies"

Dijon, France

C'est la cinquième édition du challenge du don du sang à Dijon. Et la cinquième participation pour l'équipe Charline et Cie. "L'équipe est née il y a un peu plus de cinq ans, quand on a perdu notre fille à l'âge de 27 ans des suites d'une leucémie", explique Marie-Claire Bingelli. "Mon marie et moi avons beaucoup accompagné notre fille pour ses nombreux séjours à l’hôpital, on y a vu défiler pas mal de poches de sang et de plaquettes et chaque fois on remerciait les anonymes qui donnaient leur sang et qui permettaient à notre fille de continuer à vivre."

Un challenge pour encourager les dons

"Le don du sang faisait partie de nos valeurs depuis longtemps", rappelle Marie-Claire Bingelli, qui essaie dès qu'elle le peut avec son mari de faire du recrutement, "dernièrement on s'est installé au restaurant universitaire et on a rencontré des étudiants très attentifs. Ce sont eux que nous espérons mobiliser."

Marie-Claire Bingelli de l'équipe Charline et Cie pour le challenge du don du sang à Dijon. © Radio France - Stéphane Parry

"Un don en équipe c'est plus simple et plus convivial !" - Marie-Claire Bingelli de l'équipe Charline et Cie

Le principe de ce challenge c'est de venir à plusieurs, mais pas besoin forcément d'être tous de la même entreprise, des amis ou des voisins peuvent venir ensemble pour faire leurs dons. "Ça rassure de venir à plusieurs, la peur de la piqûre disparaît plus vite si on vient à plusieurs."

La responsable de l'équipe de Charline et Cie, vainqueur l'an passé du challenge, "espère bien être dépassée cette année car cela voudrait dire que d'autres entreprises et associations auront franchi un cap supplémentaire et auront pris conscience que donner son sang c'est fondamental pour sauver des vies."

Pour faire un don et participer au challenge inter entreprises, vous avez jusqu'au 8 février. Pensez à prendre rendez-vous auprès de la Maison du don à Dijon.