Challenge "Jeunes d'avenirs France Bleu" : le cap des 5.000 "matchs" est franchi !

Le Challenge "Jeunes d'avenirs France Bleu" a déjà permis 5.000 "matchs", sur l'objectif de 50.000 que se sont fixés France Bleu et AEF Info. Ces deux partenaires se sont lancés un vrai pari : celui de mettre en relation le plus de recruteurs et de candidats possible.

Que vous cherchiez un stage, un emploi, une alternance, France Bleu et AEF Info sont là pour vous, tout comme nous sommes là pour les recruteurs.

Tous les jours, pendant sept semaines, les entreprises déposent des offres. En quelques secondes vous êtes inscrits et vous déposez votre CV. Jeunesdavenirs.fr va alors vous proposer les offres qui correspondent à votre profil. À vous de choisir et de postuler.