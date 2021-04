Challenge jeunes : le digital plutôt que l'hôtellerie-restauration pour trouver un stage

Trouver un stage en entreprise pour valider sa formation diplômante : un vrai challenge depuis l'épidémie de coronavirus. "Elles ne ferment pas les portes, bien au contraire explique Béatrice Bellet, directrice adjointe enseignement supérieur au Campus CCI Gard. Mais elles peuvent avoir des salariés qui sont au chômage partiel. Prendre un étudiant en stage, ça veut dire ne pas forcément avoir de personnes présentes ou de tuteur attitré pour pouvoir s'en occuper. Ça peut être délicat pour des entreprises, d'être dans cette situation là." Grâce au "stage dating" en visio organisé fin 2020, le Campus CCI Gard a pourtant permis à plusieurs étudiants de décrocher le fameux graal. C'est le cas notamment de Mathilde Godanot-Blanc, 22 ans qui termine son Bachelor "chef de projet marketing web". Six mois de stage rémunéré dans une entreprise de maroquinerie qui possède plusieurs magasins. Sa mission : créer des contenus pour les réseaux sociaux pour fidéliser la clientèle. C'est son expérience dans le digital qui a fait la différence. " Pendant la fermeture, je vais aussi aider les vendeuses pour le click and collect qu'on vient de mettre en place."

"J'ai été très bien intégrée" Mathilde Copier

De nombreux stages à l'étranger annulés

Charlotte Coehlo, 20 ans, elle, a moins de chance. Bien qu'étudiante à Vatel en Bachelor "Management hôtelier", elle a dû faire une croix sur le stage en Angleterre qu'elle devait faire en deuxième année. Même chose en troisième année. "Moi, j'étais venue en partie à Vatel pour ces stages à l'étranger. Je pense que ça m'aurait fait vraiment une expérience en plus et c'est vrai que ça peut nous défavoriser. Notamment pour l'anglais. On était censé sortir avec un très bon niveau. On est beaucoup à être dégoûtés." Charlotte a pour sa part décidé de choisir une autre voie, en tentant d'intégrer un Master en communication événementielle. "Deux formations, ça m'apportera toujours un plus."

Charlotte a dû renoncer aux stages à l'étranger chez Vatel © Radio France - Sylvie Duchesne

"Les hôteliers-restaurateurs privilégient les employés" Charlotte Copier