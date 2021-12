Châlons-en-Champagne : deux restaurateurs offrent le repas de Noël à des familles précaires

Christophe Claudon et Laurent Leveugle sont restaurateurs à Châlons-en-Champagne. Avec le soutien du Secours populaire et de l'association Kiwanis, les deux amis cuisineront demain, mardi 21 décembre pour cinquante personnes précaires. Le but : partager la chaleur d'un restaurant.

Laurent Leveugle du Chaudron Savoyard et Christophe Claudon du Vulcano s'associent pour créer "Les Restaurants Populaires de Noël". Le Secours populaire et l'association Kiwanis présidée par Xavier Flot, leur apportent un soutien logistique et matériel.

Ce mardi 21 décembre au Vulcano, 14 familles (27 enfants et 23 adultes) précaires choisies par le Secours populaire pourront déguster un repas de Noël, entièrement fait maison. Au menu pour les parents : foie gras et saumon en entrée, chapon et purée sauce girolle pour le plat et bûche glacée en dessert. Pour les enfants, ce sera feuilleté au fromage puis nuggets-frites et bûche glacée aussi. "Prendre des familles est notre choix, insiste Christophe Claudon. Quand on a sollicité le Secours populaire, on leur a bien dit qu'on souhaitait faire plaisir à des enfants."

Une philosophie qui doit essaimer vers d'autres restaurateurs

Un magicien animera le repas pour les 50 personnes présentes. Ils auront aussi le droit à une séance de cinéma dans l'après-midi avec le dernier Disney : Encanto. Les enfants se verront aussi offrir quelques cadeaux. "Nous, on veut que ces familles passent un moment absolument normal, résume Laurent Leveugle. C'est-à-dire un repas normal au restaurant puis un après-midi normal au cinéma. Comme le font de nombreuses personnes le week-end. Ces familles vont passer une journée de fête normale, pas une journée de fête pour personnes précaires." Christophe Claudon renchérit : "C'est une nuance peut-être subtile mais c'est la philosophie qu'on souhaite insuffler à cet événement."

Ces familles vont passer une journée de fête normale, pas une journée de fête pour personnes précaires. - Laurent Leveugle, patron du Chaudron Savoyard à Châlons-en-Champagne

Une philosophie qui a pour objectif d'intéresser d'autres restaurateurs. "On est les premiers, clame Christophe Claudon. Alors oui, le but principal, c'est de faire passer un bon moment à des gens qui n'en n'ont pas l'occasion habituellement. Mais on a une idée derrière la tête : que d'autres collègues de Châlons nous suivent, puis pourquoi pas de Reims et de toute la France par la suite !"

Cuisiniers et serveurs volontaires

Si l'idée est née quelques années auparavant autour d'un apéritif, elle a vite pris forme grâce à la volonté de Christophe et Laurent : "Aider, on a ça dans le sang, dans les gênes." Et avec eux, leurs cuisines ont suivi : "J'ai balancé le truc un peu au hasard à mes employés en leur disant : 'Est-ce que certains seraient volontaires ?', rembobine Laurent Leveugle. Et là, tout le monde a dit oui ! On va faire un roulement en cuisine et au service pour que chacun puisse participer." Aux fourneaux, il y aura donc les cuisiniers du Vulcano (où se déroulera le repas) et du Chaudron Savoyard. La boulangerie L'Atelier du Pain à Châlons-en-Champagne a aussi souhaité participer.