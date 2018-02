Chamalières, France

Le recueillement commun et unanime a été de courte durée. La question de l'héritage a très vite fait éclater l'apparente unité du clan Hallyday. Et aujourd'hui, la tristesse fait place à l'écoeurement notamment chez les fans ou les proches qui ont eu la chance de côtoyer l'idole des jeunes. Comme Jacqueline Benoit, l'ancienne cuisinière de Johnny entre 1990 et 1996, aujourd'hui retirée à Chamalières. Evincée par la dernière épouse de la star, Jacqueline a choisi son camp, celui de Johnny. Même si Jacqueline a connu par la suite d'autres aventures très passionnantes, ces six années passées auprès de Johnny illuminent encore sa vie.

Jacqueline Benoit a écrit un livre sur les recettes préférées de Johnny © Radio France - Claudie HAMON

Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle n'était pas comme les autres

Jacqueline ne prononce presque pas son prénom. C'est souvent "elle". "Tout de suite elle n'a pas supporté l'affection qu'il y avait entre Johnny et moi." se souvient Jacqueline. "Même le chien, elle s'en est débarrassée". Jacqueline raconte les caprices de la nouvelle maîtresse de maison jusqu'à son éviction. "Je n'avais rien fais de mal pour en arriver là". Les souvenirs sont parfois douloureux. Mais Jacqueline ne dit pas tout. "Le chien, ses amis, son coach sportif même son attachée de presse ont été virés. Et puis, elle a mis sa famille à la place " précise-t-elle. "Elle avait l'air toute gentille comme ça, mais elle ne l'était pas.". Mais ce qui fait le plus mal à Jacqueline, c'est cette querelle autour de l'héritage de Johnny. "Il n'aurait jamais pu faire ça à David et Laura."

Les photos de Johnny sous le verre de la table de salon de Jacqueline © Radio France - Claudie HAMON

Tous ces événements au sein du clan Hallyday, Jacqueline les suit dans la presse bien-sûr. Pour elle, le meilleur de sa vie avec Johnny c'est avant Laeticia, "quand je vivais avec lui, il m'emmenait partout, j'allais chercher Laura tous les 15 jours pour qu'elle vienne chez son père. Il était si heureux." Preuve ultime se son attachement à la star, sous le verre de sa table du salon, Jacqueline a disposé plusieurs photos de Johnny. "Cela m'a pris d'un coup, en novembre dernier, j'ai remplacé mes photos de famille par celles de Johnny".

Jacqueline Benoit a publié en 1998 "Johnny, toute la cuisine qu'il aime" aux éditions 1.