Chambéry : on a volé le sac à main avec le doudou de Princesse Zoé

Saint-Ismier - France

Dimanche dernier, Emilie s'est fait voler son sac à main dans la voiture d'une amie, à Saint-Ismier, en Chartreuse, sur les hauteurs entre Chambéry et Grenoble. A l'intérieur de ce sac, outre ses papiers d'identité et son porte-monnaie, il y avait plusieurs souvenirs liés à sa fille Zoé. La petite fille d'origine savoyarde, atteinte d'une tumeur cérébrale, décédée au printemps dernier avait rassemblé beaucoup de soutien autour d'elle via les réseaux sociaux et France Bleu notamment.

Un appel pour retrouver le doudou de sa fille Zoé

La maman n’éprouve pas de colère envers les voleurs, mais elle a simplement l'envie de retrouver ses affaires si personnelles.

Le plus gênant c’est le lapin de ma petite fille que je portais toujours avec moi. Et un petit galet que nous avions peint ensemble -Emilie, la maman de Zoé

Emilie ajoute, la voix pleine d'émotion : "Il faut toujours y croire. Si quelqu’un a trouvé le doudou, il pourrait le ramener à la mairie de Saint-Ismier ou à la police". La maman de Zoé a porté plainte et a prévenu la mairie. Le message est relayé auprès des agents techniques et des jardiniers, "pour ne pas que les gens le trouvent et laisse le Pimpinou sur place".