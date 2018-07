Chambéry, France

Ça y est, c'est le grand départ ! Après des mois de préparation (recherche de sponsors, de fonds, de fournitures, d'une voiture...), Cindy, Alison et Nicolas sont fin prêts.

Ils partent aujourd'hui de Chambéry pour rejoindre la Vendée, lieu de départ de la cinquième édition de l'Europ'Raid. Sur le modèle du 4L Trophy où toutes les voitures doivent être des 4L, l'organisation a choisi la 205. Ce sont donc 242 Peugeot 205, (soit 724 participants au total), qui prendront la route samedi direction les pays de l'Est. C'est le troisième raid humanitaire de l'équipage savoyard. "Dans des projets comme ça, il faut avoir le sens de la bricole, l'esprit d'équipe et ne rien lâcher. Ce sont des beaux projets où l'on rencontre de belles personnes qui nous apportent beaucoup." confie Nicolas.

100 kilos de fournitures scolaires pour une école en Albanie

Cindy, Alison et Nicolas partent avec 100 kilos de matériel scolaire pour une école en Albanie : cartables, trousses, kits de géométrie, cahiers... La voiture ainsi que le coffre de toit seront bien remplis ! Pour cela, ils ont élaboré un partenariat avec l'école de leur commune, Myans, pour que les élèves récupèrent eux-même des fournitures, ainsi que d'autres objets comme des ballons de foot.

10 000 kilomètres, 20 pays, 23 jours

C'est un vrai tour d'Europe express que réaliseront les trois savoyards, explique Nicolas : "On va passer par la Suisse, traverser les Alpes jusqu'en Autriche, longer la côte adriatique, ensuite descendre jusqu'en Grèce, puis on remonte par l'Europe du Nord avec la Roumanie, la Bulgarie, l'Allemagne et les Pays-Bas." Mais il n'y a pas d'itinéraire défini : les points de rendez-vous sont communiqués aux équipages le matin, et chaque voiture trace son itinéraire, avant que les 724 participants se rejoignent le soir au bivouac. "On ne s'attend à rien justement, on y va pour être ébahis et revenir en se sentant plus grands."