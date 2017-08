Chambéry : des cours de yoga avant la rentrée pour détendre vos enfants

Et si le yoga pouvait aider vos enfants à surmonter le cap de la rentrée scolaire ? À Chambéry, une professeur propose un stage de trois jours aux enfants avant la reprise de l'école, le 4 septembre. Des exercices pour se détendre et mieux faire face aux changements de classe et d'instituteur.

Des tensions, contrariétés, du mal à dormir, un peu excité avant de reprendre le chemin de l'école : ça n'est pas facile pour les enfants qui reprendront la classe lundi 4 septembre. Alors pour mieux l'appréhender, Solange Da Silva de Yogimirim donne des cours de yoga pour les petits. Un stage de trois jours spécial rentrée, pour mieux vivre les changements.

"Le yoga me relaxe, ça m'aide"

Adèle, un peu stressée avant son entrée en CE2 : "À la rentrée, je fais un petit peu n'importe quoi, le yoga me relaxe, ça m'aide" explique-t-elle. Pour Solange, cela permet aux enfants de mieux s'ouvrir aux autres : "Des fois on change de classe, nouvelle maîtresse, nouveaux copains... C'est se préparer sereinement au renouveau, aux changements qui peuvent survenir" raconte-t-elle.

Un stage de yoga pour relaxer les enfants avant la rentrée - Reportage Copier

► Yogimirim

Les cours enfants (de 5 à 10 ans)

Les cours parents-enfants (à partir de 4 ans)

Les cours ados (de 11 à 17 ans)