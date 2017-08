À Chambéry, des migrants installent un camp sur un terrain en friche en centre ville

C'est une première à Chambéry. La préfecture de la Savoie voit affluer des migrants de plusieurs pays d'Afrique. Leur nombre est en constante progression. Ils se sont installés discrètement sur un terrain privé.

Depuis quelques jours, des tentes ont été montées sur un terrain en friche près du centre de Chambéry. C'est le premier camp de migrants de la cité des Ducs. Jusqu'à présent, les migrants avaient pu être hébergés dans différents lieux de la ville mais ils ont été délogés par la police nationale et municipale. Entre vingt et trente migrants se sont donc installés au coeur du mois d'août sous des tentes apportées par les membres du collectif Tous Migrants. Ils arrivent de différents pays d'Afrique, en particulier de Côte d'Ivoire et de Guinée-Conakry. Ils sont passés par l'Italie et venus à pied par la montagne ou par l'Espagne. Parmi eux, une dizaine de mineurs.

Des voisins et des membres de Tous Migrants viennent en aide aux migrants © Radio France - Nathalie Grynszpan

Les habitants du quartier leur rendent visite et leur apportent des matelas ou de la nourriture. Le collectif Tous Migrants les accompagne au quotidien et fait le lien avec les pouvoirs publics pour leur obtenir des hébergements avant l'arrivée du froid.

"On ne peut pas laisser les gens à la rue'", Marcelle Tron-Siaud du collectif Tous Migrants Copier