Chambéry : des parents offrent 4 000 à l’association du service de néonatalogie

C’est une histoire de générosité et de sourires dans le contexte difficile de l’hôpital. Des parents dont les jumeaux ont passé 4 mois dans les unités de néonatologie de Chambéry viennent d’offrir 4.000 euros à l’association « un petit plus ».

Chambéry - France

Les jumeaux Soan et Raphaël, nés prématurément au mois d'octobre 2018, ont été hospitalisés pendant 4 mois en réanimation néonatale puis en néonatologie indique l’hôpital de Chambéry. Pendant cette période, Emeline et Clément, les parents, ont reçu des "les petits plus" achetés par l'association hospitalière du même nom, qui soutient les familles des enfants hospitalisés dans les unités de néonatologie.

Nous avons pu faire des heures de peau à peau chaque jour grâce aux fauteuils mis à disposition par l'association » les parents des jumeaux

Ces parents, qui ont réuni tous le personnel des deux services spécialisés à l’hôpital aujourd’hui racontent tout le bien que l’association leur a apporté, à eux et leurs bébés « nous avions des coussins d'allaitement, des petits oreillers faits mains.... nous pouvions regarder nos amours dans les miroirs quand nous ne pouvions pas les mobiliser, et pouvions les "lover" dans les "petits boudins" au fond de leurs couveuses, grâce à cette association.»

La photo pour la cagnotte en ligne © Radio France - Centre hospitalier Chambéry

Les parents se mobilisent à leur tour pour aider l’association

Pour aider en retour l'association, les parents ont lancé une collecte et animé un stand de vente de créations artisanales, à l'hôpital. Au total, c’est une somme de 4 000 euros qui a été remise à « Un petit plus ». « Nous attendons le prochain déménagement de l’unité de réanimation néonatale pour voir ce qui serait le plus utile aux parents et aux bébés, déclare Charlotte, infirmière puéricultrice, membre de l’association.

Le service de réanimation néonatale intégrera au mois d’octobre, après plus de 15 mois de travaux, un plateau entièrement rénové de 1000 m², dans le bâtiment de la maternité l’Eveillon.