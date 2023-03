Chambéry : des véhicules incendiés dans la cour de la Maison des syndicats et des tags découverts

Y a t-il un lien avec les manifestations de ce mardi 7 mars ? Trois véhicules ont été incendiés volontairement dans la nuit de dimanche à lundi dans la cour de la Maison des syndicats, située rue Ambroise Croizat à Chambéry. Selon Force Ouvrière, parmi les trois voitures incendiées, deux étaient floquées aux couleurs de FO avec, à l'intérieur, les banderoles et le matériel de sonorisation pour la manifestation de ce mardi 7 mars. Force Ouvrière et la CGT, ainsi que l'ensemble des syndicats, annoncent qu'ils vont déposer plainte.

La ville de Chambéry assure également avoir l'intention de porter plainte, puisque des tags injurieux ("syndicats = putes du système") ont aussi été retrouvés sur la façade du bâtiment, propriété de la municipalité. Les tags ont été effacés ce lundi matin. Une enquête de police a été ouverte à la suite de ces dégradations.

"On sent que le climat est en train de se détériorer"

"A la veille de la manifestation contre la réforme des retraites, s’attaquer aux syndicats qui défendent l’intérêt des salariés et venir brûler notre matériel, c’est inacceptable et incompréhensible", déplore Pierre Didio, le secrétaire général de FO Savoie, contacté par France Bleu Pays de Savoie**.** "C’est la première fois que la maison des syndicats à Chambéry est la cible de dégradations de cette ampleur. On sent que le climat est en train de se détériorer et c’est très inquiétant pour la suite".

En octobre 2022, des tags à caractère antisémite avaient déjà été découverts sur les murs des locaux du Parti communiste.

Plusieurs véhicules ont été incendiés - Photos des syndicats

"La cible de l'extrême droite", selon l'intersyndicale 73

Dans un communiqué commun, l'intersyndicale 73 (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CNT, Confédération Paysanne, FO, FSU, UNEF, UNSA, Solidaires et CGT 73) dénonce un acte "lâche et odieux" et y voit la marque de l'extrême droite. "Depuis de trop nombreux mois, Chambéry est la cible d’actions de l’extrême-droite. "La cocarde" sévit sur le campus de Jacob-Bellecombette et sur celui de Technolac. Un concert de néo-nazis a été organisé dans l’agglomération. Les locaux du PCF, les murs de plusieurs écoles ont été la cible d’inscriptions racistes. Des membres de groupuscules néo-fascistes locaux se montrent trop régulièrement aux abords des rassemblements syndicaux, féministes, LGBTQI+ et bien sûr antifascistes. L’intersyndicale, fière de ses Valeurs Républicaine, de son histoire et de ses Orientations dénonce et lutte inlassablement contre l’imposture sociale, les paroles et les actes racistes de l’extrême-droite".

Le maire de Chambéry dénonce une atteinte à la liberté syndicale

Dans un communiqué diffusé lundi après-midi, Thierry Repentin, le maire de Chambéry condamne "avec la plus grande fermeté", et dénonce "une atteinte grave à la liberté syndicale". "Je veux dire toute ma solidarité avec les militants et responsables des syndicats touchés par ces dégradations". "Dans cette période de mobilisation sociale forte, dans un contexte de réforme portée par le gouvernement et à laquelle la majorité des Français est opposée, l’action des syndicats comme corps intermédiaires est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie sociale. Dans une démocratie et un Etat de droit, rien ne peut justifier de telles dégradations et de telles insultes. J’espère vivement que les auteurs de ces dégradations pourront être identifiés et condamnés", déclare le maire.